Un déploiement policier paralyse le centre-ville de Trois-Rivières

Un homme dans la quarantaine, qui s’était barricadé chez lui, a tenu les policiers en haleine une bonne partie de l’après-midi à Trois-Rivières, en Mauricie, provoquant un important déploiement policier.

Un périmètre de sécurité a nécessité la fermeture de rues et l’évacuation des résidents qui se trouvaient dans le même bâtiment que l’homme en crise.

L’individu, âgé dans la quarantaine et dont l’état mental était perturbé, s’était barricadé chez lui. Le poste de commandement de la police de Trois-Rivières a été déployé à l’intersection des rues Royale et Saint-Georges. Impossible de savoir si l’homme était en possession d’une arme.

Il a finalement été arrêté vers 18 h 30 et devrait comparaître lundi matin au palais de justice de Trois-Rivières. Il devrait faire face à des accusations de menace de mort. L’opération policière a durée plus de six heures.