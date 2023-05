Une couronne de 57 millions qui n’a servi qu’une seule fois en 70 ans

C’est la couronne de saint Édouard qui coiffera le roi Charles III samedi, à la cérémonie du couronnement. Cet objet de grande valeur n’est utilisé qu’une seule fois par règne... et pour une heure seulement.

• À lire aussi: EN DIRECT | Charles III couronné aujourd’hui

Réplique de la couronne du roi Édouard, qui a régné sur l’Angleterre il y a plus de mille ans, la couronne qui coiffera Charles III a servi au couronnement de la reine Élizabeth II, le 2 juin 1953, et a été remisée depuis.

«C’est un objet impressionnant en or massif serti de centaines de pierres précieuses», mentionne Marc Laurendeau, journaliste et expert de la monarchie, qui a vu de ses yeux la couronne de saint Édouard lors d’une visite à Londres dans les années 1990.

Croix et fleurs de lys

En plus des 444 pierres précieuses qui ornent ses arches d’or (rubis, saphir, topaze, tourmaline et zircon, entre autres), la couronne est sise sur une pièce d’hermine, symbole de pureté et de vertu morale.

La couronne est ornée de fleurs de lys, qui symbolisent la monarchie et de quatre croix. «Ce symbole religieux rappelle que le pouvoir des rois vient de Dieu; du moins c’est ce qu’ils prétendent», commente M. Laurendeau.

Il est difficile d’établir la valeur commerciale d’un tel objet, qui est gardé avec soin dans la tour de Londres. Les estimations varient de 39 à 57 millions de dollars.

Photo tirée du site https://www.royal.uk/coronation-crowns

Un joyau inconfortable

En plus de sa haute fonction symbolique, la couronne de saint Édouard est reconnue pour être... lourde.

Son poids de plus de 2,4 kg (5 lb) en fait l’un des joyaux de la monarchie britannique les plus inconfortables. La reine Élizabeth II a craint de se casser le cou à cause d’elle lorsque la souveraine s’est penchée pour lire un discours. Elle a souvent relaté ce fait avec humour.

À cause de sa lourdeur, la reine Victoria, en 1837, et le roi Édouard IV, en 1901, ont refusé de l’utiliser à leur couronnement. Mais Charles III en sera coiffé!

Quel est le vrai portrait du Roi Charles : Écoutez l'entrevue avec Benoît Tanguay, éditeur au Journal La Riposte socialiste à l’émission de Benoit Dutrizac via QUB radio :

La cérémonie du couronnement

La cérémonie du sacre de Charles III débutera à 11 h précises (6 h au Québec) à l’abbaye de Westminster de Londres. Elle sera célébrée par l’archevêque de Canterbury, Justin Welby.

À midi, le primat de l’Église anglicane posera la couronne de saint Édouard sur la tête du roi au son des trompettes ; des salves de canons retentiront dans tout le Royaume-Uni.

Dès la fin de la cérémonie, au moment d’entamer la procession vers le palais de Buckingham, c’est la «couronne impériale d’Apparat» qui coiffera le nouveau roi.

Ce joyau plus confortable était porté par la reine au moins une fois par année à l’occasion de l’ouverture solennelle de la session du Parlement.

C’est aussi cette couronne qui honore les monarques décédés lors des funérailles d’État au Royaume-Uni.