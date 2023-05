Véhicules électriques: Québec accorde 2,7 millions $ pour des bornes de recharge

Le gouvernement Legault a accordé une aide financière de 2,7 millions pour aider des entreprises à développer un logiciel de gestion de bornes de recharges pour des véhicules électriques.

«Pour décarboner le secteur des transports, on doit notamment créer un écosystème propice aux véhicules électriques et avoir un réseau de bornes de recharge toujours plus performant», a expliqué le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, dans un communiqué de presse.

Avec cette contribution financière, le gouvernement paiera la moitié du projet des entreprises Recharge véhicule électrique et Dimonoff, qui est évalué à plus de 5,4 millions $.

Selon le communiqué de presse, l’initiative consiste à développer un «logiciel de gestion intelligente qui servira à l’alimentation électrique de groupes de bornes de recharge pour véhicules électriques dans les habitations multilogements».