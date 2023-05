Couronnement de Charles III : Une pièce de collection qui vaut son pesant d’or

Les fans canadiens de la monarchie britannique devront payer cher s’ils veulent mettre la main sur les pièces de collections conçues à l’occasion du couronnement du roi Charles III, l’une d’entre elles valant plusieurs milliers de dollars.

Alors que Charles III devenait officiellement le nouveau souverain d’Angleterre, la Monnaie royale canadienne soulignait l’événement avec quatre pièces d’édition limités.

«Le couronnement d'un nouveau monarque est un événement de grande importance; cette cérémonie, la première en son genre depuis 70 ans, est sans précédent pour la majeure partie de la population canadienne. C'est avec fierté que la Monnaie émet ces pièces de collection finement ciselées qui immortalisent ce moment historique», a déclaré la présidente de la Monnaie royale canadienne, Marie Lemay.

Ornées des initiales «C» et «R» – pour «Charles» et «Rex» (signifie roi en latin) – du numéro de règne «III» ainsi que d’une couronnes, ces pièces sont faites d’or et d’argent purs. L’autre côté des pièces est à l’effigie de la reine Elizabeth II.

La valeur de ces pièces varie entre 34,95 $ et 4199,95 $. Elles sont vendues en éditions limitées.

Voici le descriptif des pièces de la collection et leur prix au détail :

- Dollar épreuve numismatique en argent édition limitée, vendu au détail au prix de 69,95 $ CA et dont le tirage est limité à 25 000 exemplaires;

- Pièce de 5 $ en argent fin, vendue au détail au prix de 34,95 $ CA et offerte jusqu'à épuisement des stocks;

- Pièce de 10 $ en or pur, vendue au détail au prix de 289,95 $ CA et dont le tirage est limité à 6 500 exemplaires;

- Pièce de 200 $ en or pur, vendue au détail au prix de 4 199,95 $ CA; il s'agit de la pièce la plus rare de la collection Le couronnement de Sa Majesté le roi Charles III, avec un tirage mondial limité à 375 exemplaires.