EN IMAGES | Malgré la pluie, des Canadiens au rendez-vous lors du couronnement de Charles III

Malgré les intempéries qui se sont invitées à la cérémonie de couronnement du roi Charles III, quelques Canadiens se tenaient fièrement sous la pluie vêtus de leurs drapeaux rouge et blanc.

ROXANE TRUDEL / AGENCE QMI

«Ma grand-mère est Anglaise et avait suivi le couronnement [de la reine] sur la télévision en noir et blanc, donc je me suis qu'il fallait que je vienne la voir en personne», a lancé le Torontois Jeremy Keiton, 20 ans.

Avec un ami de Vancouver, qui étudie avec lui à Belfast, en Angleterre, le jeune homme a parcouru plus de 600 km pour venir assister en personne aux célébrations, pour sa grand-mère anglaise.

«Elle a toujours suivi la monarchie et gardé plusieurs de ses traditions anglaises. Pour moi, d'être là, ça signifie beaucoup pour elle», a-t-il poursuivi.

ROXANE TRUDEL / AGENCE QMI

Avec sa famille, Leonard Lyn a fait tout le chemin depuis l'Ontario pour assister en personne au couronnement. Il est arrivé au Royaume-Uni vendredi.

«On voulait assister aux célébrations globales du couronnement du roi canadien, qui siège sur le trône d'érable», a-t-il indiqué en souriant.

«Être en plein cœur de High Park pendant le couronnement, c'est merveilleux. C'est certainement un évènement qui arrive une fois dans une vie», a indiqué son beau-frère Steve, de Fergus en Ontario, drapeau bien visible sur le dos.

ROXANE TRUDEL / AGENCE QMI

D'autres Canadiens motivés auraient même campé sous la pluie, pour se tailler une place de choix lors du passage du carrosse royal, partageant des photos de la rambarde de sécurité couverte de drapeaux canadiens, dans un groupe Facebook d'expatriés.