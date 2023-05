Des boissons qui hydratent mieux que l’eau

Contrairement à la croyance populaire, l’eau ne serait pas le meilleur liquide pour vous hydrater, révèle une étude de l’Université de St-Andrews, en Écosse.

En analysant le taux d’hydratation lié à plusieurs boissons, les chercheurs ont découvert que les liquides contenant une petite quantité de sucre, de gras ou de protéine gardent les personnes hydratées plus longtemps que la traditionnelle eau.

Selon l’auteur de l‘étude, le professeur Ronald Maughan, c’est la manière que notre corps absorbe une boisson qui explique cette situation.

Le volume ingurgité est l’un des facteurs influençant le taux d’hydratation. Plus vous buvez d’un liquide, plus celui-ci est évacué rapidement de votre estomac et absorbé par votre flux sanguin, ce qui a pour effet de vous hydrater.

Le lait hydrate plus que l’eau

La valeur nutritive d’un liquide joue un grand rôle dans l’hydratation. Par exemple, la présence de lactose (sucre), de protéines et de gras dans le lait fait en sorte que celui-ci hydrate sur une plus longue période que l’eau.

Le sodium présent dans le lait agit également comme une éponge qui conserve davantage d’eau dans votre corps, ce qui fait que vous urinez moins.

Les solutions de réhydratation commerciales, que l’on prend notamment lorsqu’on souffre de diarrhée, constituent un autre exemple d’hydratation supérieure à l’eau en raison de la présence de petites quantités de sucre, de sodium et de potassium.

Les boissons sucrées moins hydratantes

Les chercheurs mentionnent toutefois qu’une boisson contenant une plus grande concentration de sucre ne vous hydratera pas autant que l’eau.

Les jus de fruits ou boissons gazeuses prennent un peu plus de temps à être digérées dans l’estomac.

De plus, leur forte concentration en sucre est diluée par le processus d’osmose qui utilise de l’eau de votre corps dans votre petit intestin. Cette eau ne contribue donc pas à vous hydrater.

Si vous avez le choix entre une boisson gazeuse ou de l’eau, choisissez toujours l’eau, soutient la diététiste Melissa Majumdar.

Bière et café

L’alcool a un effet diurétique; il vous fait donc évacuer davantage d’urine. Plus une boisson possède une forte concentration d’alcool, plus elle vous déshydrate.

Quant au café, une consommation raisonnable peut vous hydrater de manière satisfaisante. Une tasse de café offre une hydratation semblable à un verre d’eau. Néanmoins, boire deux à quatre tasses de café vous fera perdre des fluides, causant un effet diurétique à court terme.

Un tel effet sera plus puissant chez une personne qui n’a pas l’habitude de consommer de la caféine. Ajouter une cuillère à thé ou deux de lait dans votre café peut éliminer cet effet.