EN DIRECT | Charles III sera couronné aujourd’hui

7h18 - La reine consort Camilla couronnée

7h10 - L'archvêque et les invités prêtent serment au roi nouvellement couronné

7h07 - La chorale chante l'hymne au roi

7h - «God save the King» (Dieu, sauvez le roi): Le roi est officiellement couronné à 74 ans par l’archevêque de Canterbury, à l'abbaye de Westminster

Charles III reçoit la couronne de Saint-Édouard. Il est le 40e monarque couronné à l'abbaye de Westminster.

6h52 - Le roi reçoit des objets sacrés en présence du prince William

Le manteau qu'il porte est tissé de fils d'or et a été conçu à l'origine pour le roi George V.

6h50 - Le souverain siège dans le trône

6h45 - L'onction royale

Le roi retire ses apparâts pour se vêtir d'une tunique de lin en guise d'humilité envers Dieu. L'huile (végane) parfumée est versée sur la tête de Charles III afin de le sanctifier.

6h32 - La chorale gospel chante l'«Alléluia»

6h29 - Lecture de l'évangile

6h26 - Lecture du premier ministre britannique Rishi Sunak

6h20 - La chorale entonne le «Gloria» de la messe écrite par William Byrd

Les chants sont entonnés en anglais, mais également en d'autres langues. Le volonté d'inclusion et de modernisation de la moncarchie marque cette cérémonie.

6h15 - Le souverain prête serment

6h10 - Le roi est présenté à son royaume

6h05 - L'archevêque de Canterbury amorce son allocution

5h55 - Le roi et la reine consort pénètrent dans l’abbaye de Westminster

5h30 - Le couple en route vers le Buckingham Palace

Il s'agit du 402e couronnement à Westminster.

Plus de 2000 invités sont présents et des millions de téléspectateurs à travers le monde assistent au couronnement, «une tradition qui remonte au 9e siècle», dit Emmanuelle Latraverse.

5h30 - Justin Trudeau est arrivé à Londres

4h30 - Le roi Charles III et de la reine consort Camilla quittent le palais de Buckingham dans le carrosse «Diamond Jubilee State Coach», un carrosse utilisé pour la première fois en 2014 et tiré par six chevaux.

«À l'issue d'une procession en carrosse sous la pluie depuis le palais de Buckingham, le souverain et son épouse, portant des tenues d'apparat ivoire et des traines rouges, ont franchi en grande pompe les portes de l'abbaye où ils doivent être couronnés lors d'une cérémonie anglicane, par l'archevêque de Canterbury», rapporte l’Agence France-Presse.

