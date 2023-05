Hausse du temps à l'écran: voici les conséquences de l'utilisation parentale sur les enfants

La présence des écrans dans le quotidien des Québécois a considérablement augmenté depuis les dernières années. Les parents n’en font pas l’exception.

Selon un rapport publié par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), les conséquences causées par l’utilisation parentale d’objets technologiques sont multiples.

-La diminution de la surveillance parentale dans des lieux publics, comme dans une aire de jeux, par exemple. Cela pourrait augmenter les chances qu’un enfant se blesse puisque les parents seraient moins réactifs quant aux signaux envoyés par leurs progénitures.

-La diminution de certaines pratiques de soutien à l’apprentissage, notamment lorsqu’on joue avec ses enfants.

En entrevue avec TVA Nouvelles, plusieurs parents ont réagi.

«Il y a des moments où on doit utiliser son téléphone et puis d’autres moments, où on doit le laisser de côté.»

«On l’utilise parce qu’on en a besoin au quotidien, mais je ne l’utilise pas en présence de mon fils, on le cache. On lui explique gentiment lorsqu’il nous voit avec.»

D’après le rapport de l’INSPQ, il peut aussi y avoir des effets à long terme sur l’enfant.