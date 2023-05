Le Québec empêche-t-il le Canada d’abolir la monarchie?

Alors que le mouvement pour abolir la monarchie commence à se répandre au sein du Commonwealth, l’historien et enseignant Frédéric Bastien ne voit pas le jour où le Canada coupera les ponts avec la couronne britannique.

«Il n’y a aucune chance que la monarchie soit abolie au Canada. Ça va rester là encore pour des générations et des générations», a-t-il déclaré en entrevue à TVA Nouvelles.

L’historien et enseignant au Collège Dawson souligne que pour que le Canada abolisse la monarchie, il faudrait rouvrir la constitution et toutes les provinces devraient donner leur accord.

Si un tel scénario devait se produire, la question du Québec ferait obstruction à l’abolition de la monarchie, estime M. Bastien.

«Si on ouvre la constitution, le Québec va demander sa reconnaissance comme nation et va demander plus de pouvoirs. Le Canada anglais et le gouvernement fédéral sont déterminés à ne pas donner au Québec sa reconnaissance comme nation dans la constitution», explique-t-il.

Le Québec voudra sa part, mentionne Frédéric Bastien, et Justin le sait. C’est pour cette raison que le premier ministre du Canada refuse de toucher à la monarchie et la constitution, croit l’historien.

Ce dernier déplore d’ailleurs que M. Trudeau martèle que la question de l’abolition de la monarchie n’est pas importante pour la majorité des Canadiens.

«Il sait que s’il ouvre la constitution pour pouvoir abolir la monarchie, M. Trudeau sait très bien qu’il va devoir faire face à la question du Québec et il sait très bien qu’il ne veut rien donner au Québec. Par conséquent, il aime mieux faire comme si c’était une fausse question», affirme l’enseignant et historien.

«La question du Québec, non résolue dans le Canada, nous empêche d’abolir la monarchie», ajoute-t-il.

Contradiction et discrimination

Par ailleurs, Frédéric Bastien a souligné que le roi Charles III avait été couronné dans une église anglicane samedi. Le nouveau souverain, comme ses prédécesseurs, doit être de confession anglicane pour accéder au trône.

Or, il s’agit d’un cas de discrimination religieuse qui touche le Canada, estime M. Bastien.

Puisque le monarque britannique est le chef d’État du Canada, c’est donc dire qu’il faut absolument être de confession anglicane pour «diriger» le Canada, indique l’historien.

«Si vous êtes un catholique, vous n’avez pas le droit de devenir chef de l’État. Si vous êtes un juif, un musulman ou si vous êtes d’une autre religion que la religion anglicane, ce n’est pas possible pour vous. Et pendant ce temps-là, M. Trudeau va contester la loi 21 du Québec en Cour suprême en disant qu’elle est discriminatoire. Je trouve que c’est un peu un paradoxe du régime fédéral et du gouvernement Trudeau d’agir de la sorte», clame Frédéric Bastien.

