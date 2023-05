Marché immobilier: mauvaise nouvelle pour les acheteurs

Les données du marché immobilier dans la grande région de Montréal en avril 2023 confirment la hausse du prix des logements en comparaison avec les premiers mois de l’année.

Bien que les prix demeurent plus faibles comparativement à avril 2022, les prix ont connu une légère hausse en avril 2023 par rapport à mars 2023.

Selon les données de Centris colligées par l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec, le prix moyen d’une maison unifamiliale dans le Grand Montréal, en mars 2023, était de 535 000 $. Le mois suivant, le montant moyen s’élevait à 540 000$, ce qui représente une hausse de 5000 $. Les acheteurs devront donc débourser davantage pour acquérir une propriété.

PRIX MÉDIAN PAR CATÉGORIE DE PROPRIÉTÉS (Ensemble du Québec) – avril 2023 :

· Unifamiliale : 425 000 $

· Copropriété : 360 000 $

· Plex (2-5 logements) : 544 500 $

La tendance de la hausse des prix se fait moins sentir dans la grande région de Québec, où le prix moyen d’une maison unifamiliale est demeuré le même en mars et en avril, à 350 000 $.

De leur côté, les copropriétés, comme les condominiums, affichaient un prix médian de 390 000 $ dans le Grand Montréal.

PRIX MÉDIAN PAR CATÉGORIE DE PROPRIÉTÉS (Région métropolitaine de Montréal) – avril 2023 :

· Unifamiliale : 540 000 $

· Copropriété : 390 000 $

· Plex (2-5 logements) : 720 000 $

Beaucoup d’inscriptions, peu de ventes

Les acheteurs ont l’embarras du choix depuis un an, alors que le nombre d’inscriptions a connu une importante hausse.

Pour les maisons unifamiliales, quelque 12 064 inscriptions étaient disponibles sur le marché en avril 2022. Ce chiffre a grimpé à 19 107 en avril 2023, ce qui représente une hausse de près de 60 % dans l’ensemble de la province.

La tendance est plus marquée dans le Grand Montréal, alors que le nombre d’unifamiliales en vente est en hausse de 75 % par rapport à avril 2022.

«En ce début d’année, les marchés du sud de la province, qui avaient été les plus exposés à la surchauffe, à la surenchère et à la surévaluation jusqu’au début 2022 ont connu de très faibles niveaux de ventes. Ceci s’est notamment traduit par l’accumulation de propriétés qui n’ont pas trouvé preneur», explique l’APCIQ via sa page Facebook.

Joël Lemay / Agence QMI

Le volume des ventes atteignait près de 3,5 G$ en avril 2023, en baisse d’environ 1,2 G$ relativement aux données d’avril 2022.