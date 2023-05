Observer votre langue peut en révéler beaucoup sur votre santé

L’état de votre langue peut en dire énormément sur votre santé.

La médecin canadienne Siobhan Deshauer, très populaire sur YouTube, a publié une vidéo dans laquelle la spécialiste en rhumatologie présente plusieurs éléments à surveiller la prochaine fois que vous ouvrirez la bouche devant un miroir.

Voici donc 7 secrets sur votre santé que peut révéler votre langue :

La couleur de votre langue

Une langue en santé est habituellement rose avec de petites bosses appelées papilles.

Capture d'écran YouTube

Si votre langue est rouge et lisse, il s’agit probablement d’une glossite (inflammation de la langue) et pourrait être causée par une carence nutritive.

Les personnes végétaliennes et végétariennes sont particulièrement à risque d’une carence en vitamine B12 et peuvent développer une glossite, observe la Dre Deshauer, qui leur recommande de prendre des suppléments de vitamine B12 pour éviter ce type d’inflammation.

Capture d'écran YouTube

Une langue trop grosse

Pouvez-vous toucher votre nez avec votre langue? Il s’agit d’un talent rare, mentionne l’experte. Seulement 10% des gens arrivent à le faire.

Bien que dans plusieurs cas, il ne s’agit pas d’un problème médical, un tel exploit peut relever d’une macroglossie, c’est-à-dire d’une hypertrophie de la langue.

La Dre Deshauer vous suggère de vérifier si votre langue est trop grosse pour votre bouche. Si vous avez des empreintes de vos dents sur votre langue, il se peut que vous ayez une macroglossie.

Si votre langue devient soudainement plus grosse, c’est probablement une réaction allergique ou une inflammation. Si elle continue de gonfler, vous pourriez avoir de la difficulté à respirer et il vous faudra alors vous rendre à l’hôpital.

Si la langue gonfle lentement, il se peut que vous souffriez d’un déficit en hormones thyroïdiennes appelé hypothyroïdie.

Capture d'écran YouTube

Il pourrait également s’agir de l’acromégalie, une maladie causée par une trop grande sécrétion d’hormone de croissance, ou même d’amyloïdose, soit l’infiltration d’une protéine qui se dépose dans votre langue.

Capture d'écran YouTube

Des taches blanches sur votre langue

Si vous constatez un enrobage blanc sur votre langue, il n’y a pas de raison de paniquer. Un simple brossage devrait suffire pour retrouver la teinte rosée de votre langue.

Néanmoins, si la couche blanche demeure, quatre scénarios sont possibles.

Premièrement, vous pourriez souffrir de muguet buccal, aussi appelé candidose orale. Il s’agit d’une infection de la bouche et de la gorge. Si c’est le cas, votre langue sera parsemée d’une substance blanche ressemblant à du fromage cottage.

Capture d'écran YouTube

Si la couche blanche est plutôt plate et dure, il se peut que ce soit un cas de leucoplasie. Celle-ci se caractérise par la formation d’une plaque lorsque votre langue est irritée. La consommation de tabac ou d’alcool est souvent en cause.

Capture d'écran YouTube

Les plaques peuvent devenir des matières cancéreuses; il est donc conseillé d’aviser votre dentiste ou votre médecin si vous en remarquez sur votre langue.

Si la matière blanche sur votre langue a des apparences de dentelle et vous donne une sensation de brûlure dans la bouche, c’est possiblement un cas de lichen plan, une maladie inflammatoire aux causes mystérieuses qui est souvent traitée avec des stéroïdes.

Capture d'écran YouTube

Finalement, si les taches blanches se situent principalement sur le côté de votre langue, il peut s’agir de leucoplasie orale chevelue. C’est le diagnostic le plus rare, mais peut indiquer que vous souffrez d’immunosuppression.

Capture d'écran YouTube

La quantité de salive sous votre langue

Habituellement, vous devriez avoir une bonne quantité de salive dans votre bouche.

Si ce n’est pas le cas, vous pourriez être atteint du syndrome de Sjögren, une maladie chronique auto-immune qui peut affecter tout le corps.

Pour plusieurs patients, cette maladie cause des problèmes dentaires et parfois, la langue devient si sèche qu’elle est craquelée et douloureuse.

Une langue poilue

Si des poils apparaissent sur votre langue, nul besoin de paniquer. Il s’agit d’une situation plus répandue que l’on peut croire, soutient la Dre Siobhan Deshauer.

Capture d'écran YouTube

L’accumulation de la protéine kératine sur votre langue peut expliquer la présence de pilosité.

Il est possible de faire disparaître les poils en brossant sa langue.

Des ulcères sur la langue

Les aphtes buccaux, plus communément appelés ulcères, sont très fréquents. Environ une personne sur cinq en a, mentionne la Dre Deshauer.

Capture d'écran YouTube

Même s’ils sont douloureux, ils ne sont pas contagieux et disparaissent généralement d’eux-mêmes après une ou deux semaines.

Cependant, si les ulcères se multiplient et demeurent plus longtemps dans votre bouche, plusieurs diagnostics sont possibles, dont le lupus, la maladie de Crohn, l’herpès, le VIH ou une réaction allergique.

L’agilité de votre langue

Tous n’ont pas la même agilité lorsque vient le temps d’effectuer des mouvements de langue. Pourtant, l’évolution de vos capacités linguales peut vous permettre de déceler un problème neurologique.

Si vous n’arrivez plus à effectuer un mouvement que votre langue pouvait faire par le passé, il est conseillé d’en parler à un médecin pour vérifier si vous ne souffrez pas d’un trouble neurologique.

Capture d'écran YouTube

Lorsque vous ouvrez la bouche et sortez la langue, ce que l’on peut voir dans le fond de votre bouche peut fournir des informations pertinentes aux médecins.

Les professionnels de la santé vont calculer votre score de Mallampati, qui aidera à prévoir s’il serait difficile de vous intuber. Cette classification peut aussi déterminer votre risque de faire de l’apnée du sommeil.