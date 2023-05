Séjour sur un site touristique sinistré: ces voyageurs québécois poursuivent Sunwing aux petites créances

Un couple de Sainte-Julie qui avait eu la mauvaise surprise d’arriver dans un complexe touristique sinistré en République Dominicaine poursuit Vacances Sunwing et leur agence de voyage aux petites créances pour 5311$.

«On sait que ça va être un long processus, mais on ne le fait pas pour l’argent, mais par principe, on a été trompé», affirme Pascal Larouche.

Tel que rapporté par Le Journal le 29 janvier dernier, le voyage de rêve de M. Larouche et de sa conjointe Véronyk Bélanger s’est transformé en un véritable cauchemar.

À leur arrivée à l’hôtel Be Live Collection Canoa, à La Romana, pour un séjour d’une semaine en amoureux, ils ont constaté que les deux tiers du site étaient endommagés par un violent incendie survenu au mois de novembre. Selon leur version, jamais ils n’avaient été informés de la situation.

Mise en demeure

N’en revenant tout simplement pas de ce qu’il considère comme une «arnaque», M. Larouche a tout d’abord envoyé une mise en demeure le 27 février à Vacances Sunwing et Voyages Bergeron de Longueuil leur réclamant 3311$ pour le remboursement complet du voyage et 2000$ pour les dommages moraux (stress, colère et déception).

Selon les documents transmis à la Cour du Québec par les demandeurs, un mois après cette requête, Vacances Sunwing a proposé un dédommagement de 648$, un montant correspondant à 50% des frais d’hébergement sur le site en formule «tout inclus».

Cette offre a été refusée par le couple qui a également rejeté, quelques jours plus tard, une deuxième offre bonifiée d’un crédit voyage de 500$.

«J’ai payé pour un service que je n’ai pas eu. C’est comme si tu paies pour un 4x4 et que le véhicule a juste deux roues motrices», cite en exemple Pascal Larouche qui s’appuie aussi sur deux articles dans la Loi sur la protection du consommateur.

Documents en preuve

Dans sa requête aux petites créances, le plaignant a déposé une vingtaine de documents pour étoffer sa preuve.

Il raconte que le voyage a été acheté le 9 novembre, que le feu a ravagé le site le 12 novembre et que le 6 janvier, l’agence a transmis par courriel les documents de voyage sans aucune mention de l’incendie.

Le couple s’est finalement envolé pour le sud le 27 janvier avant de constater l’ampleur des dégâts une fois sur place.

«Et après notre sortie dans les journaux, le surlendemain ils ont commencé à démolir. Mes deux dernières journées, c’était les pelles mécaniques pis les camions et du boum boum sans arrêt», conclut l’homme encore dégoûté de son expérience.

Cas de jurisprudence déposés en preuve

Juillet 2006

La Cour du Québec condamne solidairement Voyages Terre et Monde inc. et Tours Maison inc. à payer à Gilles et Jeanne Faucher la somme de 3 356,34$ plus intérêts. Comme il n’y avait plus de chambres disponibles dans l’hôtel réservé au Mexique, le couple a été transféré dans un établissement en rénovation sans restaurant et dont la piscine était non opérationnelle.

Septembre 2016

La Cour du Québec condamne Vacances Sunwing inc. à payer à Madeleine Dubois et Yvon Thiffault 3 558$ plus les intérêts. Le couple à qui on avait vendu un séjour dans un hôtel «cinq étoiles» du Mexique ne pouvait pas utiliser la douche tellement l’eau était brune et ne pouvait se rendre à la plage en raison de la présence des algues.

Novembre 2018

La Cour du Québec condamne Vacances Sunwing inc. à payer à Patrick Frenette et Suzanne Martin 6 114,99$ plus les intérêts. Le couple qui célébrait son 20e anniversaire de mariage en Jamaïque a dû séjourner dans un hôtel en construction. Les deux tourtereaux avaient vite constaté que le site touristique n’était pas du tout le même que celui du forfait.