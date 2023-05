33e Gala SOCAN: on déroule le tapis rouge pour Ferland, Latraverse, Piché et Reno

L’esprit était à la fête dimanche soir à La TOHU où toute l’industrie de la musique a célébré les grands monuments que sont Jean-Pierre Ferland, Plume Latraverse, Paul Piché et Ginette Reno à l’occasion du 33e Gala de la SOCAN.

Jean-Pierre Ferland, qui est âgé de 88 ans, a été honoré du Prix Empreinte pour sa chanson «Un peu plus haut, un peu plus loin» qui, pour l’occasion, a été interprétée par Jeannick Tremblay.

Parmi les Prix Distinctions, le Prix Hommage de la SOCAN a été remis à Ginette Reno pour l’ensemble de sa carrière et le Prix Excellence est allé à Plume Latraverse. Marie-Denise Pelletier, Ines Talbi et Lunou Zucchini ont repris des succès de Ginette Reno pour rappeler comment la chanteuse de 77 ans a marqué le paysage musical depuis les années 1960. Marie-Pierre Arthur, Martin Deschamps, Catherine Durand et Mara Tremblay ont pour leur part rendu hommage à Plume Latraverse, 76 ans, en pigeant dans ses plus grandes chansons.

Pierre Kwenders, Stéphanie St-Jean et Ingrid St-Pierre ont également poussé la note lors de l’hommage au grand Paul Piché, 69 ans, qui a été intronisé au Panthéon des auteurs-compositeurs canadiens.

Le prix Auteur-Compositeur (interprète) a été attribué à Roxane Bruneau et Mathieu Brisset et le prix Auteur-Compositeur (non-interprète) a été donné au duo de «hitmakers» Banx & Ranx. Le Prix international a été décerné au duo de producteurs musicaux montréalais Demy & Clipz, qui est derrière le succès mondial «La Corriente» de Bad Bunny.

Animé par la drag queen Barbada, le gala a permis de remettre plus de 100 trophées dans 27 catégories. On a aussi décerné des prix à Bloc Notes Music Publishing, Nathalie Bonin, Linda Bouchard, Cœur de Pirate, Michel Cusson, Sara Dufour, FouKi & Jay Scøtt, Pierre Kwenders, Anaïs Larocque, La Zarra, Philippe Leduc, Ouri, Tim Rideout, Souldia, Cristobal Tapia de Veer, Vincent Vallières et Patrick Watson, pour ne nommer que ceux-là.

Les Classiques de la SOCAN ont été mis en lumière, soit «Toune d’automne» des Cowboys Fringants, «Parce qu’on vient de loin» de Corneille, «La Désise» de Daniel Boucher, «Point de mire» d’Ariane Moffatt, «Balade à Toronto» de Jean Leloup, «Rêver mieux» de Daniel Bélanger, «Amalgame» des Respectables et «On jase de toi» de Noir Silence. Pour devenir un Classique de la SOCAN, une chanson doit avoir joué 25 000 fois et plus à la radio sur une période de 20 ans.

On a aussi célébré les chansons les plus populaires de 2021 et 2022, soit «À ma manière», «Si jamais on me cherche», «Guérir nos mémoires», «Copilote», «Tokébakicitte», «L'écho», «T'es belle», «Où sera le monde?», «Je suis comme toi», «Elle n'entend plus battre son cœur» et «Vous êtes ici». Du côté anglophone, les pièces «Flowers Need Rain» et «Lost» ont été saluées, et le Prix Chanson international est allé à «Tu t’en iras».

Le Prix Partenaire en musique a été remis à Télé-Québec et Sphère Média pour l’émission «Belle et Bum», soulignant son «engagement continu à faire briller une relève musicale diversifiée et qui a célébré sa 20e saison cette année».