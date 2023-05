Les feux de forêt continuent de ravager des milliers d’hectares en Alberta, alors que la population tente de fuir les régions touchées par les brasiers au nord-ouest d’Edmonton.

• À lire aussi: Feux de forêt en Alberta: près de 25 000 personnes évacuées

Plusieurs résidents et touristes ont été témoins des brasiers qui font rage dans la province. C’est le cas de Chi Middleton, résidente de la localité de Greene Valley.

En entrevue à TVA Nouvelles, la dame explique que le feu s’est rapidement propagé près d’une route dans le nord-ouest de l’Alberta.

Crédit | Global News

«Il y avait du feu sur le côté droit de la route, puis ensuite le feu a traversé la route, ce qui était très effrayant. Ensuite, tout était noir et puis la première chose à quoi nous avons pensé, c’était nos enfants, nous ne voulions pas qu’ils inhalent de la fumée inutile, alors nous avons pris quelques vidéos et photos et nous sommes partis», a-t-elle témoigné à notre journaliste.

TVA NOUVELLES

Près de 110 feux de forêt sont actifs en Alberta, dont plusieurs hors de contrôle.

Crédit | Global News

Environ 25 000 personnes ont été évacuées, dont 8500 dans la ville d’Edson.

La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, a déclaré l’état d’urgence samedi.

Des pompiers d’ici en renfort

La SOPFEU a dépêché 32 pompiers en Alberta pour prêter main-forte à leurs collègues albertains qui combattent les feux depuis plusieurs jours.

Ils ont quitté l’aéroport Jean-Lesage de Québec samedi matin, afin d’être déployés dans cinq secteurs de la province de l’Ouest canadien.

Une porte-parole de la SOPFEU assure que la situation au Québec peut en tout temps se détériorer, et que la vigilance est de mise.

«Il faut faire attention, tant que la végétation verte n’est pas arrivée, que les feuilles ne sont pas déployées aux arbres, et bien il y a une situation qui peut être critique [...] aujourd’hui, on annonce de grands vents, alors ça pourrait augmenter le risque de mettre le feu à la forêt», souligne Josée Poitras, agente à la prévention et aux communications à la SOPFEU.

TVA NOUVELLES

Elle ajoute que la majorité des feux de végétation sont causés par des erreurs humaines.

«Ça peut être le brulage au printemps, on décide de nettoyer son terrain [...] quelques heures d’ensoleillement, le combustible est léger et ça peut affecter la forêt de façon significative», avertit-elle.

*Voyez les explications dans la vidéo ci-haut*