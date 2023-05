Meurtre de Sharron Prior bientôt élucidé? : «Si vous tuez quelqu’un, on va vous retrouver»

Après près de 50 ans, les autorités seraient sur le point d’identifier le meurtrier de Sharron Prior, une Montréalaise violée et battue à mort en 1975 à Longueuil.

Pour l’avocat Marc Bellemare, qui a côtoyé plusieurs fois la famille Prior au cours des dernières années, ce développement peut apporter un certain réconfort aux proches de l’adolescente morte il y a 48 ans.

«C’est une histoire incroyable digne d’un film parfait», a affirmé Me Bellemare, en entrevue à TVA Nouvelles.

«Ça veut dire qu’il ne faut jamais abandonner, autant pour les services policiers que pour les familles. Il faut toujours continuer de faire pression pour que l’enquête continue et qu’on parle encore du cas de disparition», a-t-il ajouté.

Alors que la famille du présumé meurtrier, Franklin Maywood Romine, s’opposait à l’exhumation du corps de l’homme décédé en 1982, les autorités ont réussi à obtenir une ordonnance pour déterrer la dépouille et l’envoyer au Québec pour procéder à des analyses d’ADN.

Celles-ci pourraient confirmer que l’homme est celui qui a tué sauvagement Sharron Prior en 1975.

«Ce qu’il faut retenir de tout ça, c’est que si vous tuez quelqu’un ou que vous agressez quelqu’un, on va vous retrouver. Et ça, c’est un message d’espoir incroyable pour les familles des victimes», clame Me Marc Bellemare.

Les enquêteurs disposent déjà de plusieurs éléments de preuve qui pointent vers la culpabilité de Franklin Maywood Romine, dont des empreintes de pas et des traces de véhicule.

«Tout concorde avec l’individu en question», soutient l’avocat. «Peu importent les résultats de l’ADN, il y a quand même suffisamment d’éléments qui vont dans le sens de l’implication de cet individu-là dans le crime odieux qui a été commis en 1975.

Les résultats d’analyse d’ADN devraient être connus cette semaine, estime Me Bellemare.

