Pompiers morts en service lors des inondations: des formations à revoir pour éviter d'autres drames?

Le décès de deux pompiers lors des inondations à Baie-Saint-Paul soulève des questions: pourquoi Christophe Lavoie et Régis Lavoie ont-ils perdu la vie dans le cadre de leurs fonctions?

TVA Nouvelles

«Ce qu’on souhaite c’est avoir les réponses à ces questions que les familles ont. (...) Est-ce que tout ça aurait pu être évitable? On aura ces réponses lorsque les enquêtes auront été déposées auprès du coroner», souligne Raynald Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage.

Les formations en intervention nautique doivent-elles être repensées?

«Pour nous, tout dépend du type de plan d’eau sur lequel la municipalité doit œuvrer. Souvent, ce sont des lacs. Donc, avoir des embarcations en conséquence, penser à la sécurité sur glace, et lorsqu’on parle d’eaux vives, ce n’est pas le même genre d’embarcation. Surtout une formation additionnelle nommée sauvetage en eaux vives pour apprendre le principe de cordage pour assurer la sécurité des pompiers, mais aussi des gens qu’on va rescaper. Tout ça devra être mis en lumière», croit l’expert.

La formation d’un pompier permanent diverge-t-elle de celle d’un pompier volontaire?

«À l’école des pompiers, il y a ces volets-là de sécurité, mais c’est vraiment en fonction de mon milieu où je dois m’adapter le plus. C’est pour ça qu’il est important d’assurer une formation en continu et surtout de s’assurer que les gens soient capables de réagir en conséquence. (...) Pour nous, il y a des facteurs déterminants. Dans ce cas-ci, c’étaient l’eau froide et le débit d’eau. Apprenons de ce drame-là et venons supporter les familles avec les réponses aux questions et de faire en sorte que ce drame ne se reproduise pas au Québec», termine-t-il.

Voyez l'entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.