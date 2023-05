René-Charles Angélil vilipendé pour une vidéo de 2020

Une publication partagée sur les réseaux sociaux par le compte rc_angelilupdate en 2020, dans laquelle on peut voir le fils de Céline Dion donner aux internautes un aperçu de sa vie, est récemment devenue virale.

Dans la courte vidéo, on peut voir René-Charles Angélil montrer son énorme résidence avec son propre terrain de basketball et de hockey. On peut aussi voir son énorme collection de chaussures.

• À lire aussi: Marc Labrèche a déjà posé des questions très malaisantes à Céline à propos de son fils

Dans les commentaires sous la publication, plusieurs ont eu des mots très durs à l’égard du fils d’une des plus grandes vedettes du monde.

Personne n’aime ça les vantards...

Malheureusement, la richesse n'apporte pas la beauté.

Que sa mère doit être fière de lui, et que son père doit se retourner dans sa tombe.

Lol tous ces trucs de sport pour être maigre comme une nouille de spaghetti.

Moi j'ai 8 sacoches et je ne me pète pas les bretelles.

Le style de vie plein d’abondance de René-Charles Angelil fait jaser même jusque de l’autre côté de l’Atlantique.

Même le site français Le journal des femmes a récemment publié le texte «René-Charles Angélil étale sa richesse: collection de chaussures, terrain de basket, quad, chambre énorme... le fils de Céline Dion taclé».

Le monde aime ça chialer.

