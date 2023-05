Salon Auto Sport: les Québécois encore passionnés des moteurs à gaz

Malgré une plus grande conscience environnementale, la passion pour les beaux chars avec des moteurs à gaz ne se dément pas. Le Salon Auto Sport de Québec s’apprête à battre son record de tous les temps de 30 000 visiteurs.

« C’est incroyable, c’est record après record depuis vendredi. L’angoisse est tombée parce qu’on avait peur qu’il fasse trop beau, trop chaud, mais les gens sont tellement passionnés », mentionne Martin D’Anjou, président et directeur général de l’événement depuis 2016.

Avec 180 000 pieds carrés de surface, 140 kiosques et 300 voitures en exposition au Centre de Foires d'ExpoCité, le Salon Auto Sport de Québec est devenu le seul événement intérieur du genre dans la province.

« C’est maintenant le seul à Québec. C’est aussi le plus gros salon à Québec cette année et le plus vieux avec une 52e édition. Dans l’est du Canada, c’est le plus gros aussi », souligne M. D’Anjou avec fierté.

Une des plus belles au monde

Parmi les voitures les plus populaires, deux Mustangs retiennent notamment l’attention des visiteurs.

Tout d’abord, la Ford Mustang blanche Fastback 1965 du propriétaire Réjean Desjardins en provenance de Moncton au Nouveau-Brunswick fait tourner les têtes.

Sans se tromper, il est permis de dire qu’il s’agit d’une des huit plus belles voitures sport au monde.

« Cette Mustang était parmi les huit finalistes au plus gros Salon de l’auto présenté à Détroit. C’est très impressionnant. Le propriétaire a gagné plusieurs prix, dont Toronto », indique le promoteur qui ajoute que le véhicule qui est une pièce de collection vaut plusieurs centaines de milliers de dollars.

Photo Louis Deschenes

Une Mustang à 350 000 $

Un peu plus loin, la Ford Mustang Mach 1 rouge 1969 fait aussi rêver. Construite à la main de A à Z par les propriétaires de l’entreprise Fougal créations, Nhoyan Ouellet-Galarneau et Stéphane Fournier, cette rutilante voiture est à vendre pour la modique somme de 350 000 $.

L’entreprise située à Lévis se spécialise dans la modernisation des Mustangs de la fin des années 60. Ce sont plus de 2000 heures de travail pour la réalisation d’un projet comme celui exposé au Salon cette année.

Le chiffre peut grimper jusqu’à 3500 heures puisque les autos sont personnalisées au goût du client.

Martin D’Anjou se targue également d’avoir déplacé à ExpoCité 30 tracteurs de vannes modifiés, une première pour un salon au Canada. Certains de ces mastodontes peuvent valoir jusqu’à 800 000 $.

« On est parti de Peterbilt Québec, vendredi matin, dans le trafic c’était toute une parade », dit-il en riant.

Photo fournie par Festidrag.tv

L’événement qui propose également des voitures de course, des autos anciennes, des camions et une section pour le 60e anniversaire de Lamborghini se poursuit cet après-midi. Le coût de 20 $ pour l’entrée est demeuré le même depuis quelques années et c’est gratuit pour les 17 ans et moins.