«Sortez-moi d’ici!»: Marianne St-Gelais sort la tête haute

L’ancienne patineuse de vitesse Marianne St-Gelais participait à «Sortez-moi d’ici!» pour apprendre à perdre sans que l’échec ne se transforme en drame. Dimanche, après avoir atteint cet objectif, l’athlète-animatrice a été éliminée de la populaire téléréalité de TVA. Les trois campeurs qui se faufilent en finale sont Andréanne A. Malette, le Dr François Marquis et Nathalie Simard.

Celle qui a remporté trois médailles olympiques n’a même pas mis ses mains dans la boîte remplie de crabes où, comme Nathalie et François, elle devait dévisser le plus grand nombre de pastilles alors que sa tête était enfermée dans une bulle remplie d’insectes. «Je ne sais pas encore pourquoi je n’ai pas rentré mes mains. Je pense que mon subconscient ne voulait pas que je gagne», a dit la femme de 33 ans en entrevue avec l’Agence QMI.

Nathalie et François ont mieux fait au cours du défi d’élimination et poursuivent donc l'aventure.

«Je n’ai pas dit qu’il ne fallait pas que je gagne "Sortez-moi d’ici!" pour me protéger, mais parce que c’est vraiment quelque chose qu'il ne fallait pas qui arrive. Pour mon bien-être à moi. Je voulais laisser dans la jungle mon côté compétitif de tous les jours, et repartir avec ce goût-là de l’échec, mais sans amertume.»

Marianne, qui assume son émotivité et son intensité, ne connaissait personne quand elle est débarquée au camp, sinon de réputation. «Je suis une fille de gang. L’opportunité était belle de tisser des liens avec des gens d’horizons différents, mais aussi de se donner la chance de se connaître. Ce sont les humains qui se sont rencontrés, ce ne sont pas les titres sous nos noms.»

Les campeurs avaient des quêtes différentes, «mais chacun a cheminé à sa façon et on a réussi à s’accompagner; c’était bien de pouvoir compter les uns sur les autres», a ajouté celle qui vit au Saguenay depuis août dernier, où elle pilote l’émission du matin de Rythme 98,3.

«Sortez-moi d’ici!... mais pas tout de suite»

Rappelons que Marianne St-Gelais et son amie Nathalie Simard sont retournées au Costa Rica cet hiver pour tourner les 10 épisodes de l’émission de voyage «Sortez-moi d’ici!... mais pas tout de suite», qui débarque à l’antenne d’Évasion le lundi 15 mai, à 20 h.

Les deux femmes ont eu beaucoup de plaisir à se retrouver pour ce périple qui fait des clins d’œil à la téléréalité «Sortez-moi d’ici!», tout en faisant découvrir ce magnifique pays d'Amérique centrale. Les campeurs Jean Michel Leblond, Livia Martin, Andréanne A. Malette et Jean-François Mercier sont aussi de la partie à titre d’invités-surprises.

«Les gens qui sont "fans" de "Sortez-moi d’ici!" vont avoir bien du plaisir à nous suivre et la même complicité entre Nathalie et moi est là. J’ai à peu près l’âge de sa fille, il y a quelque chose de fort qui s’est soudé entre nous. On a une énergie qui se ressemble vraiment. On est les deux très positives, tournées vers le soleil, le sourire et le bonheur!»

Quant à la grande finale de «Sortez-moi d’ici!», elle sera diffusée dimanche prochain, le 14 mai, à 18 h 30, avec un défi que l’on promet «à glacer le sang». Le dimanche suivant, à la même heure, TVA proposera l’émission spéciale «Les secrets de la jungle», qui fera découvrir les coulisses de l’émission produite par Productions Déferlantes, en collaboration avec Québecor Contenu.