Tiger Woods accusé de harcèlement sexuel

Erica Herman, l’ex-conjointe du joueur professionnel de golf Tiger Woods l’accuse de harcèlement sexuel, indique un document judiciaire déposé par son avocat vendredi, a rapporté CNN.

L’athlète est accusé d’avoir entretenu une relation sexuelle avec Erica Herman au moment qu’elle travaillait pour lui. Il l’aurait aussi forcée à signer un accord de non-divulgation sous peine d’être licenciée, selon le document.

L’ex-conjointe de Tiger Woods travaillait dans son restaurant «The Woods Jupiter», situé en Floride. Les deux ont été ensemble durant cinq ans.

«M. Woods était le patron de Mme Herman. Selon la manière comment M. Woods décrit les événements, il lui a imposé un accord de confidentialité comme condition pour garder son emploi lorsqu'elle a commencé à avoir une relation sexuelle avec lui. Un patron qui impose des conditions de travail différentes à son employée en raison de leur relation sexuelle est un cas de harcèlement sexuel», a souligné Benjamin Hobas, l’avocat d’Erica Herman.

«Tiger Woods, l'athlète de renommée internationale et l'une des figures les plus puissantes du sport mondial, a décidé de poursuivre une relation sexuelle avec son employée, puis - selon lui - l'a forcée à signer un accord de confidentialité à ce sujet sous peine d'être renvoyée de son travail. Et lorsqu'il a été insatisfait de leur relation sexuelle, il l'a forcée à quitter son domicile, l'a enfermée dehors, lui a pris son argent, ses animaux de compagnie et ses biens personnels, et a essayé de la forcer à signer un autre accord de confidentialité», peut-on lire dans le document.

Selon ce dernier, un «stratagème» aurait été utilisé contre Erica Hernan l’an dernier. Tiger Woods lui aurait demandé de faire ses valises pour un séjour aux Bahamas. Après s’être faite conduite à l’aéroport, on lui aurait dit de s’adresser à l’avocat de M. Woods.

«L’avocat de M. Woods, à l'improviste, lui a dit qu'elle n'irait nulle part, qu'elle ne reverrait jamais M. Woods, qu'elle ne pouvait pas retourner à la maison», lit-on dans le document. Par la suite, on lui aurait demandé de signer un accord de non-divulgation, ce qu’elle a refusé de faire.

Précédemment, Tiger Woods et son équipe juridique ont déposé des documents indiquant qu’il n’y avait pas d’accord de non-divulgation avec Mme Herman. Celle-ci avait déposé une poursuite lorsque les deux avaient rompu en octobre par rapport à un trust sur la résidence de l’athlète. Cette action en justice intentée par Mme Herman alléguait qu'elle avait un contrat de location oral pour rester dans la résidence de Woods pendant encore cinq ans. Elle a déclaré qu'elle avait été enfermée hors de la maison, que cela constituait une violation de l'accord et a réclamé plus de 30 millions de dollars de dommages-intérêts.

Avec les informations de CNN et de Golf Digest