390 millions $ d’Ottawa pour prévenir la violence armée

Le gouvernement fédéral a annoncé lundi matin un financement de 390 millions $ pour lutter contre la criminalité liée aux armes à feu et de la violence liée aux gangs.

Ce financement «donnera des ressources supplémentaires aux forces de l'ordre, aidera les jeunes à faire de bons choix et aidera nos communautés à prospérer», a indiqué le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, par communiqué.

M. Mendicino a rappelé que «la sûreté et la sécurité des Canadiens sont la priorité absolue [du] gouvernement» dont la stratégie est «d'arrêter le crime et la violence avant qu'ils ne commencent».

Le gouvernement fournira ainsi 390 millions $, au cours des cinq prochaines années, aux provinces et aux territoires pour soutenir différents programmes et initiatives qui luttent contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs.

Ces fonds sont octroyés par l’entremise de l'Initiative initiale pour agir contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs (ITAAGGV) annoncés en 2017 par Ottawa.

«Le financement de l'ITAAAGGV a été utilisé par les provinces pour une série d'efforts importants de lutte contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs», a rappelé le gouvernement lundi.

Le Québec l'a notamment utilisé pour son programme CENTAURE de la stratégie québécoise mise en place en octobre 2021 pour s’attaquer à la violence armée.