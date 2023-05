5 items à ne jamais jeter dans les toilettes

Vous n’en faites peut-être pas une habitude, mais il peut être risqué de jeter certains items dans les toilettes, et peut engendrer des coûts exorbitants pour faire des réparations.

En entrevue avec le média Express, le plombier Sean Richardson, a fait une liste de ces cinq choses à ne jamais y jeter, même une seule fois, pour éviter le pire.

1- Lingettes pour bébé

Même si certaines lingettes pour bébés sont étiquetées comme «jetables dans les toilettes», elles ne devraient pas y être placées, car elles ne se défont pas comme le papier de toilette.

Selon l’expert, elles peuvent complètement bloquer vos tuyaux et provoquer des débordements importants.

Il ajoute que des tuyaux bloqués peuvent engendrer des frais allant entre 80$ de 350$.

2- Produits hygiéniques

Les serviettes et les tampons auraient tendance à s'agglutiner pour former une masse solide, empêchant l’eau, le papier de toilette et autres substances de s’écouler.

Selon l’expert, ces produits se dilatent lorsqu’ils entrent en contact avec l’humidité et ne se décomposent pas dans l’eau. Ils peuvent donc provoquer des blocages.

3- Soie dentaire

Un fil dentaire, aussi petit soit-il, ne doit pas prendre le chemin de la toilette.

Comme les autres items mentionnés si haut, il ne se décompose pas dans l’eau.

S’il se retrouve moindrement coincé dans les tuyaux, avec l’accumulation d’autres substances solides, il peut causer de lourds dommages et coûts importants.

Le fil dentaire peut s'enrouler autour d'autres déchets dans la plomberie, comme les cheveux, les lingettes et le papier toilette, ce qui crée également un bouchon.

4- Cheveux

Comme la soie dentaire, les cheveux ne doivent pas être jetés dans la cuvette.

Les cheveux peuvent s’enrouler autour d'autres débris en créant un blocage.

5- Serviettes en papier et mouchoirs

Les petits articles qui appartiennent à la famille du papier toilette, mais qui ne le sont pas, peuvent aussi causer bien des maux de tête.

Ils sont plus épais et ne se décomposent pas aussi rapidement comme le papier de toilette.

Par ailleurs, les serviettes en papier absorbent plus d'eau que les mouchoirs, ce qui les amène à se dilater, rendant difficile leur passage dans les tuyaux.