Selon une étude menée par le Forum économique mondial (FEM), 83 millions d’emplois vont disparaitre en raison des percées technologiques.

Ces bouleversements ne vont d’ailleurs pas s’échelonner sur plusieurs décennies, mais sur quelques années seulement.

«C’est sur les cinq prochaines années, c’est rapide cinq ans. Et là on parle de 83 millions d’emplois qui vont disparaitre, et 69 millions d’emplois qui vont apparaitre», détaille en entrevue à l’émission «À vos affaires» Annie Boilard, présidente du Réseau Annie RH.

Les emplois qui vont être abolis et créés ne «prennent pas les mêmes expertises et connaissances», signale par ailleurs Mme Boilard, qui pointe à cet égard des déséquilibres inévitables.

«Le caissier ne deviendra pas ingénieur spécialisé en informatique et en intelligence artificielle nécessairement», a imagé Pierre-Olivier Zappa.

Le marché du travail s’en trouvera de la sorte, selon Mme Boilard, «chamboulé»: «ça va demander beaucoup de capacité d’adaptation.»

6 emplois sont particulièrement touchés par les mutations du marché de l’emploi et vont disparaitre d’ici 2027 :

-Le caissier de banque

-Le commis de postes

-Le caissier de détail

-Le commis à la saisie de données

-L’adjoint administratif

-Le commis en assurances

-L’adaptation à l’honneur

Six travailleurs sur 10 vont devoir améliorer leurs compétences afin de s’adapter aux nouvelles réalités du marché du travail.

«Il ne faudrait pas croire en effet que la machine va remplacer l’humain. C’est pas ça l’idée. Mais l’humain, avec la machine, va remplacer l’humain. Donc on va être tous plus performants dans notre travail parce qu’on va tous être accentués puis aidés par la machine», explique-t-elle.

C’est pour cette raison, selon Mme Boilard, que les employés auront à parfaire leurs connaissances afin d’être en mesure d’exercer leur métier «accompagné de la technologie.»

Quelles compétences acquérir

Selon le Forum économique mondial, les compétences à privilégier par les employés pour rester efficace dans leurs emplois sont celles qui «sont reliées à l’humain. «C’est ça que la machine ne peut pas faire encore.»

Mme Boilard liste ainsi une série de compétences qui auront de plus en plus de valeur, soit l'intelligence émotionnelle, la connaissance de soi, l'agilité, la flexibilité, la créativité, la dextérité technologique, et bien sûr, la capacité d'adaptation.