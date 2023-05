«C’est un geste gratuit»: une croix hommage arrachée aux proches d’un défunt de la route

La croix installée en hommage à un jeune homme qui a péri lors d’un violent face-à-face contre la voiture de son colocataire l’été dernier en Montérégie s’est fait vandaliser et dérober, au grand désarroi de son frère qui souhaite conscientiser les malfaiteurs.

«Ça ne prend pas une grande réflexion pour faire ça. C’est un geste gratuit et irrespectueux des gens que ça peut toucher», laisse tomber Kevin Perreault.

Il y a près d’un an, son frère Mikael a fait un violent face-à-face à Saint-Alexandre.

Celui qui était père d’un jeune garçon circulait en direction nord sur le rang des Dussault, alors qu’il revenait de travailler, peut-on lire dans le rapport du coroner.

Soudainement, l’Acura blanche de l’opérateur de pelle mécanique s’est mise à effectuer des louvoiements sur la route en empiétant sur la voie inverse, à plus de 100 km/h. On ignore la raison de la perte de contrôle.

Triste hasard: son colocataire et ami des 15 dernières années circulait alors en sens inverse et a croisé son chemin au même moment.

Ce dernier a tenté d’éviter M. Perreault, sans succès.

La collision a été violente. L’Acura a été projetée sur le bord d’un fossé, contre un poteau d’Hydro-Québec.

Il a péri, mais son colocataire ainsi que ses deux passagers ont survécu.

Peu de temps après, une imposante croix avait été érigée sur les lieux du drame. Des dizaines de personnes étaient venues s’y recueillir et y inscrire des messages.

Disparition récente

Mais dans la nuit de mardi dernier, la croix que sa famille avait plantée pour commémorer son décès aurait été arrachée puis volée, au bord de la route 227.

Ce sont des amis du défunt qui passent fréquemment par là qui l’ont remarqué.

«C’était vraiment symbolique. Notre grand-père qui est maintenant décédé avait écrit un mot dessus, confie M. Perreault. Ma mère a pleuré quand elle l’a su.»

Cela fera un an le 1er juillet que le jeune homme de 32 ans a perdu la vie à cet endroit bien précis.

«C’était quelqu’un de très apprécié, qui avait un humour particulier. Il y avait 150 personnes à ses funérailles. Ce n’est pas tout le monde qui a cette chance-là», affirme le frère du défunt.

Peu d’espoir

Maintenant curieux de trouver un sens à la disparition de l’objet symbolique, ce dernier a contacté la municipalité et Hydro-Québec pour savoir s’ils ne l’avaient pas retiré.

«Ils m’ont assuré que ce n’était pas leur façon de procéder, dit-il. On l’avait fait dans les normes, des règles de grandeur et de grosseur. On avait mis un pieu dans le sol. C’était bien fait, pour que ça ne s’enlève jamais de là.»

Même réponse du côté du propriétaire du terrain, à qui la famille de Mikael Perreault avait demandé la permission, avant de creuser un trou pour y mettre le crucifix.

«Je sais que je ne la récupérerai jamais, mais au moins, si on peut sensibiliser les gens, poursuit-il, convaincu qu’il s’agissait d’un geste volontaire. J’ai remarqué qu’on n’était pas les seuls à qui c’était arrivé.»