Découvrez quel est le plus ancien cancer chez les humains

Le cancer semble être une maladie moderne, pourtant, les humains en sont victimes depuis plusieurs ères et des scientifiques ont même découvert des traces de cancers chez les hommes préhistoriques.

Voici donc le plus ancien cancer chez les humains: le cancer de l’os de l’orteil, selon Livescience.

La preuve la plus vieille d’un cancer chez l’humain remonte à 1,7 million d’années probablement chez Homo ergaster, ou «l’homme artisan», qui a vécu avec une tumeur maligne à l’orteil gauche.

Les archéologues ont découvert les restes squelettiques à l'intérieur de la grotte de Swartkrans, un gisement de calcaire en Afrique du Sud souvent appelé le berceau de l'humanité pour abriter la plus grande concentration de restes humains au monde.

Après analyse et comparaisons, les chercheurs ont reconnu un osteosarcome, une des tumeurs osseuses malignes les plus fréquentes.

Il n’est pas surprenant que le cancer le plus ancien soit un cancer des os, puisque les organes, comme la peau et les autres tissus mous, sont plus enclins à la décomposition que les os.

«L’os est un des tissus qui peut survivre dans le registre des fossiles», a affirmé Bruce Rothschild, paléontologiste des vertébrés au Musée Carnégie d’histoire naturelle à Pittsburgh.

Pourtant, le premier enregistrement écrit du cancer n'apparaît que beaucoup plus tard, en 3000 après Jésus-Christ, grâce à un mathématicien, physicien et architecte égyptien.

Ce document est connu comme le papyrus Edwin Smith, qui détaille près de 48 cas médicaux, dont plusieurs études sur le cancer du sein.

Ce document offre non seulement un aperçu sur la pratique de la médecine il y a des milliers d’années, mais fournit également les premières preuves de cancer jamais enregistrées, selon une étude publiée en 2016 dans la revue Cancer.