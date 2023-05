Des aurores boréales de plus en plus fréquentes dans la prochaine année?

Les aurores boréales pourraient être observables plus fréquemment en raison de la forte activité solaire prévue au cours des prochains mois.

Le soleil atteindra le paroxysme de son cycle actuel au milieu de 2024, ce qui signifie plus d’activité sur sa surface, comme des tempêtes solaires par exemple.

«Un cycle solaire dure 11 ans en moyenne, indique le scientifique spatial Rob Steenburg au Service national américain de météo. Plus d’activité sur la surface du soleil peut vouloir dire plus d’opportunités de voir des aurores boréales.»

Cette hausse du nombre d’événements solaires qui surviendront ne devrait cependant pas avoir d’impact sur Terre.

«Les chances que la météo dans l’espace ait un impact sur Terre, outre de voir des aurores boréales, sont très minces», ajoute l’expert.

Les chances de voir une aurore boréale augmentent selon la force de la tempête géomagnétique qui la cause.

«Lorsqu’une tempête géomagnétique survient, des lumières colorées peuvent être observées simultanément dans les régions polaires de l’hémisphère nord (aurores boréales) et de l’hémisphère sud (aurore australe), continue M. Steenburg. Des tempêtes géomagnétiques plus puissantes poussent l’aurore vers l’équateur, ce qui la rend visible pour un plus grand nombre de personnes.»

Le site internet d’Environnement Canada propose des prévisions de la météo spatiale, pouvant indiquer si des aurores boréales pourraient être visibles pour une région donnée.