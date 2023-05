Deux des plus redoutables cartels de drogue trahis par les réseaux sociaux

Une intervention nationale de la Drug Enforcement Administration (DEA) révèle que les plateformes de médias sociaux jouent un rôle prédominant dans la capacité des cartels à faire entrer le fentanyl et la méthamphétamine dans les communautés américaines.

L’«Opération Last Mile», menée pendant un an pour identifier des trafiquants, des associés et des distributeurs affiliés aux cartels de Sinaloa et de Jalisco, fait état de 1436 enquêtes menées du 1er mai 2022 au 1er mai 2023, en collaboration avec des partenaires fédéraux.

Au total, 3337 arrestations ont été effectuées et près de 6500 livres de poudre de fentanyl, plus de 91 000 livres de méthamphétamine, 8497 armes à feu et plus de 100 millions de dollars ont été saisies. Environ 44 millions de comprimés de fentanyl ont aussi été dérobés.

Ces deux cartels mexicains de la drogue sont responsables de la grande majorité du fentanyl et de la méthamphétamine qui «résulte en la mort d’Américains», estime la division antidrogue américaine.

Les saisies «équivalent à près de 193 millions de doses mortelles de fentanyl retirées des communautés à travers les États-Unis», selon la DEA, et permet «d'éviter d'innombrables décès potentiels par empoisonnement à la drogue».

AFP

Actifs sur les réseaux sociaux

L'opération a aussi déterminé que ces cartels se servent de gangs de rue locaux violents, des groupes criminels et d’individus à travers les États-Unis pour «inonder les communautés américaines d'énormes quantités de fentanyl et de méthamphétamine, ce qui entraîne la dépendance et la violence», peut-on lire dans un rapport de la DEA.

Leurs membres et leurs associés utilisent des applications de médias sociaux. Parmi les enquêtes, plus de 1100 cas concernaient des applications de médias sociaux et des plateformes de communication cryptées, notamment Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, WhatsApp, Telegram, Signal, Wire et Wickr.

«Ce qui est également alarmant, c'est que les plateformes de médias sociaux américaines sont le moyen par lequel elles le font, a déclaré l'administratrice Anne Milgram. Les cartels utilisent les médias sociaux et des plateformes cryptées pour gérer leurs opérations et atteindre les victimes.

AFP

«Lorsque leur produit tue des Américains, ils tentent simplement de victimiser les millions d'autres Américains qui utilisent les médias sociaux.»

En avril 2023, la DEA et ses partenaires fédéraux ont annoncé l'inculpation de 28 membres et associés du cartel de Sinaloa opérant au Mexique, en Chine et en Amérique centrale, y compris les dirigeants du cartel connus sous le nom de «Chapitos».