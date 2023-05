Écoles publiques: La loi 21 ne s'appliquera pas aux aides-enseignants

Même si la laïcité a coûté des profs, le gouvernement Legault veut que l’interdiction de signes religieux continue de s’appliquer aux enseignants des écoles publiques. Les 4000 aides à la classe que souhaite déployer le ministre Bernard Drainville dans le réseau ne seront toutefois pas soumis à la Loi 21.

• À lire aussi: «L’école, ce n’est pas un lieu de prière!»: le ministre Bernard Drainville interdit aux écoles de transformer les classes en salles de prière

Le réseau de l’Éducation québécois s’est privé d’au moins 25 enseignants, pratiquement toutes des femmes, depuis l’adoption de la loi sur la laïcité de l’État, a révélé lundi notre Bureau parlementaire. Des données obtenues en vertu de la loi d’accès à l’information qui sont probablement sous-estimées.

Malgré la pénurie criante de profs, la CAQ juge qu’il est toujours justifié de proscrire le voile, la kippa, le turban et les croix chrétiennes chez les enseignants sur les heures de boulot.

«L'État québécois et ses institutions sont laïcs. Le Québec a fait ce choix il y a près de quatre ans. La loi était souhaitée par une grande majorité de la population et fait consensus. Les lois doivent s'appliquer», fait-on valoir au cabinet du ministre de l’Éducation, Bernard Drainville.

Reconduire la clause dérogatoire

Le gouvernement de François Legault a d’ailleurs la ferme intention de reconduire la clause dérogatoire qui protège la Loi 21 des contestations judiciaires.

Cet outil d’exception, qui permet à la Loi québécoise sur la laïcité de l’État de se soustraire à la Charte canadienne des droits et libertés pour cinq ans, doit être reconduit au plus tard le 16 juin 2024, sans quoi la législation devient plus vulnérable à être renversée par les tribunaux.

Rappelons que la législation caquiste fait déjà l’objet d’une requête rendue devant la Cour d’appel du Québec. Le gouvernement de Justin Trudeau a même annoncé son intention de participer à la contestation de la loi 21 une fois rendue devant la Cour suprême.

Les députés solidaires dénoncent toujours cette législation adoptée en 2019 par le gouvernement caquiste qui «empêche des personnes de travailler», alors que le réseau de l'éducation subit une grave pénurie de main-d'œuvre. «La laïcité doit s’appliquer à l’État, pas aux individus. Québec solidaire mettrait en place une vraie loi sur la laïcité», souligne-t-on.

Aides-enseignants

Les 4000 éducateurs en service de garde que le ministre Drainville veut voir venir prêter main forte aux profs dans quelque 15 000 classes seront toutefois libres d’afficher ou non leurs convictions religieuses. La Loi 21 ne s’applique qu’aux enseignants et aux directions des écoles publiques et le gouvernement n’a pas l’intention d’étendre l’interdiction des signes religieux aux aides à la classe.

Les aides-enseignants peuvent donner un coup de main aux profs pour s’occuper de préparer des activités, distribuer du matériel, accompagner les élèves et les aider à s’habiller pour la récréation.