Facebook menace (encore) de bloquer les nouvelles au Canada

Meta fera disparaitre le contenu journalistique de Facebook et d’Instagram si le gouvernement va de l’avant avec sa loi C-18 pour forcer une redistribution des profits générés sur le web vers les médias.

Ce n’est pas la première fois que le géant du web américain tente de menacer le gouvernement Trudeau sur cette question.

Or, l’entreprise pourrait cette fois passer de la parole aux actes, comme l’ont confirmé deux hauts placés canadiens de Meta lors d’une réunion pimentée du comité du Patrimoine lundi.

«La vérité, c’est que les utilisateurs ne viennent pas vers nous pour des nouvelles. Ils viennent pour partager les hauts et les bas de leur vie, les choses qui les rendent heureux ou malheureux, qui les intéressent et les divertissent», a dit Kevin Chan, directeur des politiques mondiales.

Les liens vers les sites de nouvelles, eux, ne sont qu’une «minuscule proportion» du contenu qui circule sur Facebook et Instagram : ces plateformes peuvent s’en passer, a dit M. Chan.

La directrice des politiques pour Meta Canada, Rachel Curran, a indiqué que l’entreprise maintiendra les pages liées aux gouvernements, aux politiciens et aux services d’urgence.

Avec C-18, le gouvernement veut forcer les plateformes à signer des ententes particulières de partage des revenus avec les médias.

Le dossier, piloté par le ministre Pablo Rodriguez, est une promesse de longue date des libéraux, qui cherchent à mettre un frein à l’hécatombe ayant frappé le secteur de l’information depuis la prolifération des plateformes comme Google et Facebook dans la dernière décennie.

M. Chan s’est dit «inquiet» du libellé donné à la rencontre de lundi : «Utilisation actuelle et continue de tactiques d’intimidation et de subversion par les géants du web pour échapper à la réglementation du Canada et à travers le monde».

Résultat : M. Chan a indiqué que le président des affaires mondiales de Meta, Nick Clegg, qui était censé prendre part au témoignage de lundi, a changé d’idée lorsque le nom de la réunion lui est parvenu.

M. Clegg a toutefois résumé dans une lettre publiée lundi l’allocution qu’il devait initialement présenter aux élus.

Dans celle-ci, M. Clegg affirme que la loi proposée est «déficiente» et assure que la décision de bloquer les nouvelles a été «difficile».