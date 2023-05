Fini les feux d'artifices dans ces régions

À près d’un mois du début de l’été, de plus en plus de municipalités remettent en question l'utilisation des feux d'artifice. C’est notamment le cas à Mont-Tremblant, Val-David et Lac-Tremblant-Nord.

Ces municipalités sont parmi celles qui interdisent désormais les détonations colorées sur leur territoire, et ce même lors des fêtes nationales.

À Mont-Tremblant, la mairesse adjointe justifie la nouvelle en faisant de l’environnement une priorité.

«C’est désuet, les feux d’artifice. On envoie des déchets dans la nature et ça n’apporte rien de positif, a expliqué Dominique Laverdure à TVA Nouvelles, lundi. Il y a tellement d’autres solutions maintenant pour créer des spectacles avec des drones et les spectacles de lumières.

«La beauté de Mont-Tremblant, c’est la nature. C’est ce qui fait tout son charme. Des petits gestes qui sont faciles à faire, pourquoi ne pas emboiter le pas.»

Certains citoyens trouvent la mesure draconienne, tandis que d’autres croient qu’elle pourrait contribuer au mieux-être et au mieux-vivre des Laurentiens.

«On est rendu là. Malheureusement, c’est plate à dire, car c’était quelque chose de réjouissant, croit André Bélisle, de l’Association québécoise de la lutte contre la pollution atmosphérique.

«Moi-même, je ne sais combien de fois j’ai pu voir des feux dans ma jeunesse et être ébahi devant le spectacle. La réalité nous rattrape. C’est bien beau, mais c’est nocif pour la santé et l’environnement. Il faut penser et agir autrement.»

À Montréal, pas question d’adopter une telle loi à l’heure actuelle. La Ville a informé TVA Nouvelles que «rien n’indique pour le moment que cela pourrait contribuer à un problème environnemental majeur».