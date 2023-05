Grosse dose d’amour pour les Cowboys Fringants à l’Assemblée nationale et touchant message du PM à Karl Tremblay

Honorés à l’Assemblée nationale, les Cowboys Fringants ont reçu une grosse dose d’amour et d’admiration des politiciens lundi soir, et leur chanteur, Karl Tremblay, qui lutte contre un cancer de la prostate, a reçu un touchant message d’encouragement du premier ministre.

«Je veux vous dire qu’il n’y a pas juste Marie-Annick, vos enfants et vos amis qui sont avec vous. Tous vos admirateurs du Québec vous disent: "Battez-vous!" On est avec toi», lui a dit François Legault, sous les applaudissements des invités et des dignitaires réunis dans le Salon rouge du parlement.

En compagnie de l’historienne Micheline Dumont, de la quadruple médaillée olympique Marie-Philip Poulin et de l’ex-lanceur des Expos Claude Raymond, le groupe québécois qui a vendu deux millions d’albums dans la francophonie a reçu la Médaille d’honneur de l’Assemblée nationale.

Après la cérémonie, Karl Tremblay a dit au Journal qu’il se sentait bien et qu’il était prêt pour les nombreux concerts à l’horaire des Cowboys d’ici la fin de 2023. «Je suis là, j’ai des shows cet été. Je ne peux pas m’en aller, je suis booké jusqu’en 2000 je-ne-sais-pas-combien», a confié celui qui dit sentir l’appui des Québécois.

«Je le vois au quotidien, à l’épicerie, à la station-service, n’importe où, je vois le petit regard. Ils sont contents de me voir et me disent: "Lâche pas Karl".»

«Danser et réfléchir»

En plus d’avoir touché droit au cœur des milliers et des milliers d’admirateurs depuis plus qu’un quart de siècle, Marie-Annick Lépine, Karl Tremblay, Jean-François Pauzé et Jérôme Dupras se sont fait dire de ne pas sous-estimer à quel point ils ont influencé de nombreux élus.

«Vous nous avez fait danser et réfléchir», a louangé le premier ministre François Legault, pour qui le quatuor «occupe une place spéciale dans le cœur de la nation».

«Prenons [la chanson] En berne. Il y a un mélange de conscience du Québec, mais également de sain mécontentement contre la marchandisation de ce qui compte dans une société, contre une forme de corruption des pouvoirs», a mentionné le chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon.

Un moteur

Flattés de l’honneur qui leur a été rendu, les Cowboys Fringants ont apprécié les témoignages admiratifs des politiciens.

«Ce sont des humains, a dit Marie-Annick Lépine lors d’un entretien avec le Journal, après la cérémonie. Ils peuvent aimer nos chansons, peu importe leurs allégeances politiques.»

«J’imagine que si tu viens en politique, tu as envie d’améliorer les choses. Cette chanson [En berne] était critique. Si des gens s’en sont servis comme d’un moteur pour faire avancer leur vision politique, quelle qu’elle soit, c’est juste logique», a ajouté Karl Tremblay.

Les Cowboys Fringants ont aussi dit

Jean-François Pauzé

« C’est un grand honneur. On se promène un peu partout dans la francophonie depuis des années. On ne se voit pas comme des ambassadeurs, mais on sait qu’on propage une certaine culture québécoise un peu partout. D’être récompensés de cet honneur par notre nation qui nous est si chère, nous nous sommes flattés. »

Jérôme Dupras

« Dans notre local de pratique, nous sommes entre nous, mais quand on est sur une scène, on voit des centaines de personnes qui se déplacent à nos concerts depuis plus de 25 ans, alors on le réalise qu’on fait partie de l’histoire de beaucoup de gens. »

Marie-Annick Lépine

« Après 27 ans, tu le sais à un moment donné que tu as touché les gens. Ils nous le racontent. Nous sommes comme leurs amis. Nous sommes une famille élargie, le public sent qu’il en fait partie. Oui, on a touché notre nation, mais plus aujourd’hui. On n’aurait pas dit ça il y a cinq ans. Depuis Les antipodes et L’Amérique pleure, quelque chose a soudé notre carrière par rapport aux autres artistes et aussi à notre public. On considére que les Cowboys, finalement, ils ont duré et ils ont leur place encore et pour plusieurs années, on leur souhaite. Oui, présentement, je le sens qu’on a une pertinence. On reçoit tellement de prix, en particulier depuis trois ans, j’imagine que c’est pour nous dire à quel point nous sommes appréciés. »