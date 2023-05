Harcelée par un homme, elle quitte temporairement le Québec, mais il la retrouve près de 15 ans plus tard

Un homme de Saint-Eustache pris d’une rare obsession aurait harcelé une femme au point de la pousser à quitter le pays, avant de la traquer à nouveau à son boulot, près de 15 ans plus tard.

«Après toutes ces années d’accalmie, [Alain] Latendresse venait encore envahir sa vie personnelle et professionnelle», a souligné dans une récente décision Dennis Galiatsatos, juge à la Cour du Québec.

L’homme de 53 ans fait face à une accusation de harcèlement criminel. Il a tenté de couper court à son procès prétextant un manque de preuve de la Couronne, mais le magistrat a rejeté la requête, le 2 mai dernier.

Les faits remontent à 2002, lorsqu’Alain Latendresse a fait la rencontre fortuite de Catherine Lambert, alors âgée de 22 ans, dans un autobus.

Photo Chantal Poirier

«Ils se sont fréquentés pendant une période d’environ six mois. Bien qu’ils se soient embrassés à certaines occasions, la relation n’a jamais progressé davantage», lit-on dans le document judiciaire.

En 2003, Mme Lambert a décidé de mettre fin à la fréquentation, et c’est à ce moment que l’accusé aurait développé une «fixation» sur sa victime.

Dans le métro

Plusieurs fois par semaine, Latendresse aurait traqué Mme Lambert dans le métro tout en s’assurant d’être tout près d’elle, dans le même wagon.

«Il la suivait jusqu’au travail. À l’époque, elle travaillait comme infirmière à l’Hôpital Royal Victoria au centre-ville. Pendant le trajet, l’accusé tenait des propos fort inquiétants, dénotant une obsession pour la jeune femme», apprend-on.

Photo d’archives, Agence QMI

L’accusé disait prévoir déménager plus proche de Mme Lambert, qu’il pouvait voir à l’intérieur de son domicile et qu’il comptait envoyer son CV à son hôpital.

«Même après avoir contacté les policiers, elle a continué à voir l’accusé au coin de sa rue. Lorsqu’elle le confrontait, Latendresse répliquait que c’était un endroit public et qu’il avait le droit de s’y trouver», rapporte le juge.

Exaspérée, Catherine Lambert «a donc décidé de s’extirper de la situation en quittant le pays et en devenant non retrouvable. Le déménagement était en partie pour des raisons professionnelles», ajoute-t-on.

Introuvable, ou presque

Mme Lambert est discrètement revenue au pays en 2009. Toujours traumatisée, elle a choisi d’être absente sur les réseaux sociaux et de ne publier aucune coordonnée sur le web.

Or, en août 2021, Latendresse serait parvenu à la retrouver en fouillant le site web de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

En plus d’avoir appelé à son travail, il aurait erronément transmis une lettre à une femme portant le même nom de famille que la victime. Ces gestes ont mené au dépôt d'une accusation criminelle. Voici le contenu de la lettre:

BonJouR Catherine

Je sais que nous somme pas vue

depuis Longtemps, mais J’aimerais bcp

pouvoir te parlé, SVP (2-3 minutes max)

voici Le Numéro de moN tRaVail

école esmr : 514 [XXX-XXXX] poste [XXXX] (boite vocal)

concièRge JOUR

(au Retour vacaNces 27 aout 2021)

Désolé Je souhaite pas déRangé.

MeRci alain L.

Dyade + PaRa-SOMNie?

--

Durant son témoignage au procès, la victime paraissait toujours déstabilisée par la présence de l’accusé, malgré l’installation d’un paravent.

«La sincérité de cette crainte généralisée est non contredite et éminemment compréhensible lorsqu’on considère l’historique des événements», écrit le juge Dennis Galiatsatos.