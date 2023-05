À la suite des articles parus dans le Journal de Montréal concernant une potentielle baisse du poids démographique du Québec dans les prochaines années, le professeur émérite Gérard Bouchard estime qu’il est temps pour le Québec d’adopter un modèle concret pour l’immigration.

En entrevue à l’émission «Le Bilan», celui qui est également historien et sociologue estime qu’en ce qui a trait au poids démographique du Québec au sein du Canada, l’orientation 2100 du Canada ne l’inquiète pas.

«Vous savez, notre poids politique, il est encore pas très fort, dit-il. [Le professeur émérite en économie] Pierre Fortin a fait un calcul pour simuler ce que ça donnerait si notre poids politique baissait, et finalement d’après lui ça ne fera pas une grosse différence parce qu’il dit qu’on l’a déjà perdu notre poids politique.»

Cependant, il croit que le Québec doit se ressaisir au niveau de l’immigration afin d’être aussi cohérent qu’Ottawa.

«Ça va accentuer la compétition au sein du marché international des immigrants pour les immigrants très scolarisés qui sont déjà assez difficiles à recruter, continue-t-il. Si le Canada fait un effort extraordinaire pour plus ou moins éponger le bassin au Québec, on va avoir de la misère.»

Et selon l’expert, le gouvernement du Québec n’en ferait pas assez en ce moment afin d’éviter cela.

«Il ne s’occupe pas assez de l’immigration. [...] En plus, au Canada, ils ont un modèle, ajoute-t-il. Ils savent comment faire avec le multiculturalisme, nous autres on n’en a pas. Alors on improvise, on ne sait pas s’il y a cohésion entre les interventions qui sont mises de l’avant ou pas. On ne sait pas vraiment où l’on va, et on n’a pas les moyens de le faire non plus.»

C’est pourquoi M. Bouchard suggère l’interculturalisme comme réponse adaptée aux réalités du Québec, notamment en matière de la langue.

«Il faut que les gouvernements prennent l’initiative dans ces cas-là, avance le professeur. Je trouve que les chercheurs ont effectué leur travail, ça fait 30 ans qu’ils élaborent un modèle, l’interculturalisme, et le gouvernement ne veut pas lui donner une chance. C’est vraiment incompréhensible. S’il avait une contreproposition, un autre modèle, bon d’accord, on va essayer celui-là et on verra ce que ça va donner, mais il n’y a vraiment aucune tentative, on n’a pas de plan, on n’a pas de cohésion.»

Le français est au cœur de ses préoccupations.

«Le français va être encore plus fragilisé si le nombre d’immigrants augmente et que le gouvernement ne prend pas les moyens pour amortir ce qui pourrait devenir un choc, mentionne l’historien. L’immigration en elle-même n’est pas un problème, mais ça peut le devenir si on ne développe pas d’approche en réponse aux besoins et en questions que ça pose. Cependant, si on le fait, ça peut devenir un bonus magnifique pour une société, ça peut l’enrichir. Il faut s’en occuper.»

Voyez l’entrevue complète avec Gérard Bouchard dans la vidéo ci-dessus