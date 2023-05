La Marine en quête de matelots

Le manque de main-d’œuvre qui frappe les Forces armées canadiennes (FAC), où 7000 postes sont à pourvoir dont 1700 dans la Marine, a amené au lancement du programme «Expérience navale» pour stimuler le recrutement.

Avec le manque d’employés et la forte compétition dans le secteur maritime, l'urgent besoin d'effectifs pousse la Marine royale canadienne à recruter différemment et à bonifier son offre avec sa toute nouvelle initiative.

Ce programme accéléré propose un an de familiarisation avec les métiers de la marine royale canadienne.

Après leur camp de recrue à Saint-Jean-sur-Richelieu, les participants quitteront ensuite pour Halifax en Nouvelle-Écosse et/ou Esquimalt en Colombie-Britannique afin de découvrir tous les aspects de ce monde fascinant.

«Expérience navale» comprend l'enseignement des compétences requises pour travailler comme marin dans le cadre du Programme d'instruction sur l'environnement naval.

Cette formation permettra d'accomplir les tâches courantes sur un navire, telles que celles qui concernent le matelotage et le contrôle des avaries, et comprend le jumelage à des personnes occupant différents emplois en mer et à terre.

Il sera aussi possible de quitter les Forces armées canadiennes avant la fin du contrat.

Le programme garantit la même rémunération et les mêmes avantages sociaux que ceux accordés à tous les membres des FAC.

L'objectif est évidemment que les intéressés puissent attraper la piqûre et choisissent de faire carrière.

Une fois le parcours terminé, les participants pourront alors choisir leur métier.

Le responsable du programme «Expérience navale» a expliqué que la Marine royale canadienne a une cible de 144 embauches pour la première année.

Le capitaine de vaisseau Stéphane Ouellet a rappelé le rôle important que joue la Marine canadienne non seulement à travers le monde, mais aussi pour assurer la souveraineté de notre pays, notamment par la surveillance des côtes.

Selon lui, on se devait de trouver une nouvelle façon d'attirer des candidats.

Toujours dans cette volonté d'accroître l'embauche, les unités de réserve navale au Canada (au Québec : «NCSM D'Iberville» à Rimouski, «NCSM Jolliet à Sept-Îles», «NCSM Montcalm» à Québec, «NCSM Champlain» à Saguenay, «NCSM Radisson» à Trois-Rivières et «NCSM Donnacona» à Montréal) feront dorénavant du recrutement.

Ce changement viendra presque doubler le nombre de centre de recrutement.