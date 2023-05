Le classement des 10 pays où l’on mange le mieux dévoilé

Bien manger est une priorité pour de nombreux touristes en visite à l'étranger. Voici un classement des 10 pays qui offrent une excellente gastronomie, selon un classement de CNN Travel.

- 10 : États-Unis

Parmi les plats américains populaires, on retrouve les biscuits aux brisures de chocolat et les fameux «cheeseburger».

Avec leurs nombreuses chaines de restauration rapide, les États-Unis exportent à travers le monde leur gastronomie plus ou moins bonne pour la santé.

- 9 : Mexique

Inspirée de la cuisine sud-américaine et espagnole, la cuisine mexicaine regorge de saveurs qui font raffoler la planète.

Voici quelques plats qui retiennent l’attention de CNN Travel : les tacos Al Pastor, le mole (sauce à base de piment, cacao et sésame entre autres) et les tamales.

- 8 : Thaïlande

La cuisine thaïlandaise s’inspire de celle de nombreux pays avoisinants tels que la Chine ou l’Indonésie.

Parmi les plats thaïlandais à essayer, outre le pad thai et le poulet du général Tao, on retrouve le Tom yan kung, le curry Massaman et le Som tam.

- 7 : Grèce

Sans surprise, la cuisine grecque parvient à se tailler une place dans le classement de CNN.

La spécialiste de la chaine américaine Zoe Li souligne que l’utilisation de l’huile d’olive dans la cuisine en Grèce est un véritable atout.

- 6 : Inde

Le secret de la cuisine indienne : les épices.

Voici quelques plats indiens très populaires : le dahl, le malasa dosa ainsi que le fameux poulet au beurre.

- 5 : Japon

Les Japonais ont misé sur l’utilisation du poisson cru dans leur cuisine, et ont fait du sushi un succès mondial.

- 4 : Espagne

Connu pour sa fameuse paella, ce pays européen ne déçoit jamais ses visiteurs.

Les mets espagnols regorgent de saveurs méditerranéennes et d’épices asiatiques.

L’équipe de CNN Travel suggère d’essayer les churros et le jambon ibérique, qui est une charcuterie.

- 3 : France

Le bœuf bourguignon et la fameuse baguette font la renommée de la cuisine française, selon CNN.

- 2 : Chine

«La Chine ne fait pas que vendre des choses, elle est capable d’offrir une nourriture de choix», indique CNN.

À essayer : le dim sum et le canard laqué.

- 1 : Italie

Encore une fois, l’Italie se retrouve au sommet du classement de CNN Travel.

L’Italie doit sa réputation à la pizza napolitaine ou encore les pâtes.

«La cuisine italienne est tout simplement réconfortante.»