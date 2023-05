Le groupe Sum 41 annonce sa séparation

Le groupe canadien Sum 41 a annoncé sa séparation lundi matin sur ses réseaux sociaux.

«Sum 41 va se séparer. Nous allons honorer toutes les dernières dates de notre tournée cette année et nous allons sortir notre dernier album ensemble "Heaven :x: Hell"», peut-on lire dans un message partagé sur Twitter.

«Nous serons éternellement reconnaissants du soutien de nos fans, les plus anciens comme les nouveaux. C’est difficile de dire à quel point nous vous aimons et vous respectons.»

Originaire d’Ajax en Ontario, le groupe de pop punk s’est formé en 1996.

La formation a changé à plusieurs reprises. Les membres actuels sont : Deryck Whibley (chant et guitare), Jason McCaslin (basse), Dave Baksh (guitare), Tom Thacker (guitare et clavier) et Frank Zummo (batterie).