L’une des répercussions de la hausse du coût de la vie est l’augmentation des vols dans les quincailleries.

D’ailleurs un sondage de l’Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction (AQMAT) démontrait que 68% des employeurs constatent une hausse des vols dans leur magasin.

«Il y a une compétition entre les taux d’intérêt et l’inflation qui poussent certaines personnes à voler. Il y a deux types de gens, il y a les gens par nécessité et qui n’arrivent pas à boucler leur budget. Ils ne vont pas voler le magasin en entier, mais s’ils leur manquent une pièce, ils vont ouvrir des boîtes et il y a les voleurs professionnels», mentionne Richard Darveau, président de l’AQMAT.

Un phénomène qui serait en hausse puisqu'il est plus facile de revendre des produits grâce à des plateformes sur le web.

«Depuis l’arrivée des plateformes de revente comme les Marketplace, il y a des gens qui les utilisent pour vendre des matériaux neufs. En soi c’est correct, mais l’acheteur doit être plus vigilant pour ne pas être complice à un vol», dit-il.

Pour éviter d’acheter des produits volés, le président recommande de demander la preuve d’achat sur les sites de revente.

Les vrais coupables

Ce nouveau sondage révèle de plus que les employés participent au tiers des vols dans les magasins.

Selon le président, les employeurs jouent avec le feu en raison du contexte économique.

«Les vrais coupables sont les employeurs parce qu’ils laissent entrer le loup dans la bergerie. Avec cette crise de main-d’œuvre, n’importe qui qui se présente avec un CV, on est prêt à l’accepter et on ne devrait pas», souligne M. Darveau.