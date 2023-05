Plus de la moitié des élèves échouent en orthographe à la fin du secondaire

Les règles de grammaire et l’orthographe donnent maintenant du fil à retordre à une majorité d’élèves: moins d’un jeune sur deux a obtenu la note de passage à ce critère lors de l’épreuve de français de cinquième secondaire en juin 2022, un constat «alarmant», selon une experte.

Seulement 48% des élèves ont réussi en orthographe lors de cet examen, ce qui en fait le plus bas score depuis près de dix ans, selon les données du ministère de l’Éducation obtenues par Le Journal.

Il faut remonter à 2014 pour trouver un taux de réussite encore plus bas, à 46%.

«Pour l’orthographe, non seulement ça ne s’est pas amélioré, mais ç’a beaucoup décliné après la pandémie. C’est assez alarmant», affirme Katrine Roussel, professeure en didactique du français à l’UQAM.

Écoutez Justin Taschereau, vice-président à l’administration de l’Association québécoise des professeur.e.s de français au micro de Philippe-Vincent Foisy via QUB radio :

Cinq critères

L’épreuve ministérielle d’écriture comprend cinq critères (voir encadré au bas du texte). Pour réussir au critère «orthographe d’usage et orthographe grammaticale», l’élève doit faire moins de 15 fautes dans un texte d’environ 500 mots. Pendant l’examen, l’élève peut consulter un dictionnaire, une grammaire, un recueil de conjugaison et une feuille de notes personnelles.

Le taux de réussite global à l’épreuve de français écrit de cinquième secondaire est aussi en forte baisse comparé aux années antérieures, se situant maintenant à 69,8%.

Les élèves réussissent très bien aux critères qui concernent l’organisation des idées dans le texte, mais la maîtrise de l’orthographe demeure importante afin de s’assurer que ces idées soient bien véhiculées, souligne Mme Roussel.

Écrire plus souvent

De son côté, la présidente de l’Association québécoise des professeurs de français (AQPF), Katya Pelletier, n’est pas étonnée par ces résultats considérant le «manque à gagner» causé par la pandémie.

Pour aider à corriger le tir, Québec devrait recenser les types de fautes les plus fréquentes, dit-elle, qui peuvent être très variées puisque le critère d’orthographe englobe toutes les règles de grammaire.

«Si on pouvait cibler quelles sont les erreurs, ça permettrait d’avoir un portrait plus juste et d’intervenir en conséquence», affirme Mme Pelletier.

Pour améliorer la maîtrise de l’enseignement du français, l’AQPF préconise par ailleurs une révision des programmes et un meilleur accompagnement des enseignants. Les élèves devraient aussi écrire plus souvent en classe, idéalement tous les jours.

De son côté, Katrine Roussel estime que les enseignants devraient passer plus de temps à enseigner les régularités de la langue française, plutôt que ses exceptions.

L’enseignement de stratégies de révision de texte devrait aussi occuper plus de place en classe. «Les élèves passent souvent beaucoup de temps sur l’orthographe, mais d’après les résultats que l’on voit, force est de constater que ce n’est pas super efficace», dit-elle.

Le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, a fait de l’amélioration du français écrit à l’école une priorité. Il doit proposer sous peu des «pistes concrètes» pour y arriver.

Taux de réussite à l’épreuve de français écrit de 5e secondaire

Critères de correction | Juin 2022

Adaptation à la situation de communication (30%): 97,0%

Cohérence du texte (20%): 98,5%

Utilisation d’un vocabulaire approprié (5%): 89,2%

Construction des phrases et ponctuation appropriées (25%): 76,2%

Respect des normes relatives à l’orthographe d’usage et à l’orthographe grammaticale (20%): 48,0%

Taux de réussite global: 69,8%

Source : ministère de l’Éducation