Port-Cartier: la mère d'un homme disparu convaincue de sa mort

La mère de Samuel Gauthier, un homme de 28 ans disparu à Port-Cartier en décembre dernier, tente désespérément de faire éclater la vérité. Marie-Hélène Gauthier est convaincue que son fils a été tué lors d’un acte violent impliquant plusieurs personnes.

Elle affirme également se sentir elle-même menacée pendant qu’elle mène ses recherches parallèlement à l’enquête policière.

«Je suis sur la Côte-Nord pour retrouver mon fils. Ça fait un mois que je suis à Sept-Îles», a-elle indiqué à TVA Nouvelles.

Il y a près de 5 mois, Samuel Gauthier a quitté son domicile de Québec pour aller à Port-Cartier, prétextant aller aider un ami pour un déménagement. Il aurait plutôt voulu participer à une transaction de drogue qui aurait viré en règlement de compte.

«Toutes les histoires amènent toujours à la même histoire : il a été tué, un ‘’trap shot’’ qu’on appellerait, par un ami de Port-Cartier qui l’a amené à une place et ça a mal viré. Ça aurait dégénéré pis c’était pas supposé arriver à ça, ils voulaient le battre. Mais ils l’ont laissé mourir et après, ils s’en sont débarrassés. C’est l’histoire que 90 % des gens me racontent à Sept-Îles», a-t-elle raconté.

Marie-Hélène Gauthier a dans sa mire trois personnes habitant Sept-Îles et Port-Cartier. Selon elle, il s’agit de témoins importants, sinon des responsables du décès de Samuel Gauthier.

«C’était mon seul fils, je ne vis plus depuis qu’il est disparu. Je veux que les gens qui ont fait ça soient arrêtés et que ça ne se reproduise pas. Parce que ça va arriver à quelqu’un d’autre. Ces gens sèment la terreur sur la Côte-Nord. Ils ne sont pas capables de les arrêter. Les gens ont peur», a-t-elle ajouté.

Marie-Hélène Gauthier sens que ses démarches pour retrouver son fils dérangent. «Moi aussi j'en ai eu des menaces que je parlais trop. Mais je ne parlerai jamais assez tant que je ne trouverai pas mon fils.»

La Sûreté du Québec n’a pas dévoilé d’informations sur son enquête depuis la diffusion de l'avis de disparition, mais de nombreux témoins auraient été rencontrés depuis la disparition de Samuel Gauthier. À ce jour, personne n’a été arrêté.

La conjointe et la mère du disparu espèrent un dénouement à l’enquête, non seulement pour identifier les coupables, mais aussi compléter un deuil déjà amorcé.

«Ce que je veux, c’est retrouver mon garçon pour être capable de l’enterrer dignement. Il a des enfants», a-t-elle confié.