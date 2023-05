Réforme Dubé: les médecins sont sceptiques selon un sondage

Les médecins affichent un certain scepticisme face à la réforme Dubé, selon un sondage réalisé par le Collège des médecins du Québec.

51% des 1,000 répondants estiment que le gouvernement ne parviendra pas, avec sa loi, à réformer le réseau; 42% croient qu'il réussira partiellement.

72% affirment que le plus grand obstacle à la réforme, c'est la pénurie de personnel.

«Un tel projet ne viendra pas nécessairement améliorer ou diminuer cette pénurie, indique le président du Collège des médecins du Québec, Mauril Gaudreault. Pour moi, pour nous, le statu quo n’est pas une option.»

Le ministre dit être conscient de ces enjeux.

«La pénurie, je suis d'accord avec ça, on le sait, c'est parce qu'il nous manque de personnel, affirme le ministre de la Santé, Christian Dubé. On s'entend là-dessus. Mais en attendant qu'on ait tout le personnel, qu'est-ce qu'on peut faire de plus?»

Dans son mémoire qui sera présenté mardi, le Collège émet 18 recommandations, dont les fédérations de médecins, qui viseraient à mettre les médecins au centre des décisions.

«Les comités des usagers doivent avoir une parole plus forte, donc être plus présents à l'intérieur des établissements, ce qui n’est pas nécessairement le cas au moment où on se parle», soutient le président du Collège des médecins.

Le docteur Gaudreault affirme qu'on ne doit plus uniquement se concentrer sur le réseau hospitalier.

«Il faut travailler à ce qui se passe avant d'arriver à l'hôpital, puis faire en sorte qu'on puisse sortir plus rapidement et dans les bonnes conditions», continue-t-il.

Pour y arriver, il faut renforcer la première ligne, afin de désengorger les urgences selon le Collège, et l'hospitalisation à domicile constituerait un début.

«Plus de silos, à mon avis, ça devrait être terminé. C'est ce que vise Santé Québec, améliorer la fluidité entre les établissements.», ajoute M. Gaudreault.

Mardi, le ministre entendra en commission parlementaire les demandes du Collège, des deux fédérations de médecins, des infirmières et des acteurs centraux de sa réforme.