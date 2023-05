Repousser l’heure des cours pour la santé mentale des jeunes?

L’horloge biologique des adolescents est inadaptée à l’horaire que la société québécoise leur impose, selon une spécialiste.

Aux États-Unis, par exemple en Californie, une loi prévoit même qu’aucune classe ne puisse débuter avant 8h30 le matin.

Implantée en 2019, cette mesure a depuis eux des effets supérieurs à ceux anticipés.

Les bénéfices à dormir le matin sont nombreux pour les adolescents, qui obtiennent ainsi de «meilleurs résultats scolaires», sont en meilleure «santé physique et mentale», et peuvent même être de meilleure humeur, explique en entrevue à l’émission «Mario Dumont» la docteure Marie-Hélène Pennestri, professeure adjointe au Département de psychopédagogie et de psychologie du counseling de l'Université McGill.

«Ce qui est important de comprendre, c’est qu’on a souvent cette idée des adolescents qui sont paresseux, qui sont sur leur téléphone le soir, qu’ils ne veulent pas aller se coucher. Mais ils ont vraiment, au niveau biologique, un décalage de leur horloge. Ils vont donc avoir tendance à s’endormir plus tard le soir, et à se réveiller plus tard le matin», détaille la spécialiste.

Les jeunes ont en effet non seulement besoin de beaucoup dormir, «mais particulièrement le matin», signale Mme Pennestri.

Il ne suffit donc pas de les coucher plus tôt le soir.

«C’est un peu comme si je vous disais d’aller vous coucher à 18h, 19h le soir. Vous auriez beau avoir toute la bonne volonté du monde, ce serait plus difficile de vous endormir. C’est vraiment en lien avec leur horloge biologique», insiste-t-elle.

Au Québec, la logistique du transport scolaire semble primer sur le bien-être des adolescents, fait remarquer M. Dumont.

«C’est bien malheureux», acquiesce Mme Pennestri, qui note toutefois qu’au-delà du transport scolaire, ce sont par exemple «les syndicats, qui ne sont pas toujours nécessairement au courant de ces bénéfices-là», qui peuvent expliquer l’état des lieux.

«On aurait intérêt à se mettre tous ensemble pour réfléchir et trouver des solutions», affirme la psychologue.