Santé mentale: du soutien à domicile pour les aînés

La pandémie a exacerbé la santé mentale des aînés, mais plusieurs d’entre eux peuvent compter sur l’aide offerte par des professionnels du milieu de la santé.

Angelo Cipullo, qui souffre d’un trouble bipolaire, reçoit quelques fois la visite d’une infirmière et d’une gérontopsychiatre de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal.

«Le trouble bipolaire, c’est une maladie qui peut engendrer soit des épisodes de dépression ou [...] de la manie ou de l’hypomanie», explique une gérontopsychiatre à notre journaliste.

Les visites à domicile permettent d’éviter le déplacement d’Angelo et d’autres aînés en centre hospitalier.

«Plutôt que d’aller visiter les gens à l’hôpital, nous on les visite à la maison. Ce qu’on veut, c’est de préserver leur autonomie [...] surtout de voir comment ils vont mentalement», explique Isabelle Gagnon, infirmière à l’Institut.

«Des fois, on nécessite une hospitalisation, mais le fait de la raccourcir fait en sorte que les patients se déconditionnent moins», dit pour sa part Dre Angela Geloso, gérontopsychiatre.

Des problèmes en hausse

Depuis la pandémie de COVID-19, les problèmes psychologiques et troubles mentaux ont augmenté chez les 55 ans et plus.

Parmi les troubles anxieux récurrents chez les aînés, une spécialiste indique que l’anxiété et la dépression

L’équipe du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal suit actuellement à domicile 90 personnes âgées.

Au total, 1000 personnes âgées de 70 ans et plus ont bénéficié de l’aide de ce CIUSSS.

Un patient peut compter sur le suivi d’une équipe de 15 personnes, et ce, pour une période d’environ six mois, en plus d’avoir accès à un soutien téléphonique 24 heures sur 24.

Le programme pourrait prendre de l’ampleur, remarque Dre Geloso.

«Particulièrement dans l’est de Montréal, on est déjà à 20% de la population qui a 65 ans et plus.»