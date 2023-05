Ébéniste de formation, Dominique Repetti a pris la grande décision de déménager son entreprise au Québec après être tombé en amour avec la province.

«On a quitté la France pour des raisons, comme beaucoup, économiques, peut-être aussi sociales. On est venu, dans un premier temps, au Québec pour ça, et puis on est tombé amoureux de ce pays», dit-il.

Il a décidé d’installer son commerce à Saint-Bonaventure, près de la ville de Drummondville au centre du Québec en 2007.

«Comme je ne sais pas faire grand-chose d'autre que l'ébénisterie, j'ai continué à faire ici ce que je faisais en France au Québec. Moi, j'ai découvert le Québec... la classe sociale était inexistante. On est tous pareils. En France, dès qu'on vous fait travailler, vous êtes un subordonné, donc on vous regarde de haut parce qu'on vous fait travailler, parce qu'on vous donne de l'argent. Ici, on sait jamais à qui on a à faire. Les gens sont égaux et sont sympathiques. On a beaucoup de plaisir à travailler pour la clientèle d'ici», souligne-t-il.

Depuis ce changement majeur, l’entreprise connait du succès, même que les affaires vont si bien que l'entreprise familiale peine à répondre à la demande

Voyez le reportage complet dans la vidéo ci-dessus.