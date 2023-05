Tueries au Texas: où était le «gentil avec une voiture-bélier»?

Deux tueries de masse endeuillent les États-Unis, et plus particulièrement le Texas, où une fusillade et une attaque à la voiture-bélier ont eu lieu.

Samedi, un tireur a ouvert le feu dans un centre commercial, faisant 8 victimes, avant d’être abattu lui-même, alors que dimanche, un chauffard en a tué autant en fauchant un groupe de piétons réunis devant un centre d’accueil de migrants.

Dans le cas de ce dernier tueur, «on apprend par des sources qui parlent sous couvert de l’anonymat qu’il y aurait des motivations politiques liées à l’extrême droite», mentionne à TVA Nouvelles le journaliste au Texas Thomas Harms.

L’attaque meurtrière est survenue à Brownsville, une ville américaine frontalière du Mexique.

AFP

Comme le signale M. Harms, le contexte est particulier, puisque les autorités américaines vont lever jeudi une mesure sanitaire baptisée «Titre 42», laquelle avait été adoptée «par Donald Trump» pendant la pandémie de COVID-19, et avait notamment permis d’expulser sans délai depuis trois ans des millions de migrants.

«Ça s’arrête jeudi, et du coup, toute la droite radicale et l’extrême droite met ça en valeur, parle d’invasion, et même les autorités républicaines parlent d’invasion et de danger... Ça a peut-être poussé des gens un peu déstabilisés psychologiquement à agir», suggère le journaliste Harms.

AFP

Le journaliste déplore par ailleurs la rhétorique des républicains, qui «consiste à dire que lorsqu’il y a des méchants, des vilains, des gens poussés par le diable, qui s’attaquent aux autres avec des armes à feu, il y aura toujours un gentil avec une arme à feu pour les protéger. On peut répondre – et je ne suis pas le premier à le faire, dit M. Harms – oui, mais quand il y a une attaque avec une voiture-bélier, est-ce qu’il y a un gentil avec une voiture bélier qui est là pour protéger les gentils?»

«Les images sont affreuses»

Dans la fusillade survenue dans un centre commercial, le tireur a fait 8 victimes, et en a blessé 7 autres.

Getty Images via AFP

Il a été arrêté dans son assaut par un policier qui se trouvait par hasard dans le commerce.

Getty Images via AFP

«Il était là pour une autre affaire. Il a entendu une dizaine de coups de feu – c’est une arme automatique, donc ça va très-très vite. Il a arrêté ce qu’il faisait, il a accouru. Il a entendu et il a vu a priori le tireur, deuxième salve, et là il a réussi à l’abattre», détaille le journaliste.

«Les images sont affreuses», ajoute-t-il en spécifiant qu’il a eu «la malchance de les regarder» alors qu’elles étaient publiées sur Twitter, sans censure.

Getty Images via AFP

«On a des témoins qui parlent de cette jeune fille qui était prostrée dans un buisson. Cet homme, un ancien des forces de l’ordre, va pour l’aider. Il la retourne... elle n’avait plus de visage. Elle n’avait plus de visage», a-t-il scandé.

Cet ancien policier, avec son chapeau de cowboy, «dont on n’attendait pas ça de lui», a alors dit: «Ce n’est pas la santé mentale qui lui a arraché le visage. Ce sont les biens les balles. Ce sont bien les armes», a rapporté M. Harms.