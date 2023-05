Un médecin aurait arraché la tête d'un bébé lors d'un accouchement horrible

Un médecin brésilien aurait arraché la tête du nouveau-né pendant un accouchement, sous le regard horrifié du père.

L'incident choquant s'est produit le 1er mai à l'hôpital das Clinicas da UFMG, dans le quartier de Santa Efigenia à Belo Horizonte, la capitale de l'État de Minas Gerais, a rapporté Newsflash.

Ranielly Coelho Santos, 33 ans, mère d'une fillette de 9 ans, a été hospitalisée le 28 avril.

Alors que le travail avait cours, l’obstétricien, qui n’a pas été identifié, a appelé le père afin que celui-ci vienne observer l’accouchement, selon Newsflash.

Le médecin a exercé une pression sur le ventre de la jeune mère, a tenté d'extraire rapidement le corps du bébé et a «arraché la tête de l'enfant», a déclaré à la police le père dévasté.

Il a déclaré aux enquêteurs qu'il avait même vu le bébé cligner des yeux et bouger la bouche, ce qui, selon lui, prouvait qu'il était vivant à ce moment-là, rapporte The New York Post.

Cette mort atroce a fait la une des journaux brésiliens après que la famille a déposé une plainte auprès de la police.

L'hôpital n'a pas fait de commentaires aux médias locaux et n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires du Post.