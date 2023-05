Une entreprise de tonte de gazon 100% carboneutre

Trois étudiants du Cégep de Jonquière ont décidé de se lancer en affaires et de mettre à profit les connaissances qu'ils ont acquises dans leurs cours respectifs.

Du haut de leurs 20 ans, ils ont fondé E-Gazon Saguenay, une entreprise qui se spécialise dans la tonte de pelouse. C’est d’ailleurs la seule entreprise du genre à être totalement carboneutre au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Une industrie classique réinventée par de jeunes entrepreneurs. C'est la définition d'E-gazon Saguenay.

«En tant qu'entrepreneurs, c'est de revoir des trucs simples comme de la tonte de pelouse qui a toujours été fait de la manière conventionnelle à essence, mais de voir comment on pourrait faire pour le rendre plus écoresponsable», a expliqué Samuel Girard, cofondateur de l’entreprise.

100% carboneutre

Les jeunes entrepreneurs se déplacent en camion à essence, mais leurs émissions de gaz à effet de serre sont compensées par des crédits compensatoires du marché du carbone.

Pour ces étudiants, la préservation de l'environnement est d'une importance capitale et le cœur même de la compagnie. Il s’agit de la seule entreprise de tonte de gazon à offrir un service entièrement électrique dans la région.

Tout part d’une bonne idée

L'entreprise est née d'une proposition lors d'une soirée entre amis. Félix étudie en génie mécanique au Cégep de Jonquière avec un ami appelé Francis. Ils ont eu l’idée de mettre à profit leurs connaissances acquises sur les moteurs électriques pour en faire quelque chose de plus grand.

«Un jour, on a eu une bonne idée. Francis est arrivé à l'école et m'a dit "est-ce qu’on démarre une entreprise de tonte de pelouse?" J'ai dit qu'il nous fallait un autre homme parce que Francis et moi, on est moins bon en comptabilité», a raconté Félix Boivin, aussi cofondateur d’E-Gazon Saguenay.

C’est ainsi qu’ils ont recruté un ami, Samuel Girard, qui étudie aussi au Cégep de Jonquière, mais en gestion de commerce.

«On a fait quelques soumissions pis on s'est dit "Ok, on décolle!"», a mentionné Samuel.

De fil en aiguille, les garçons ont tissé une équipe solide. L'année dernière, ils ont entretenu près de 80 terrains par semaine, pour un total de 95 clients. Pour l’été 2023, ils visent un volume similaire.

«Décidez d'entreprendre et d'y aller à fond, ça a vraiment été bénéfique pour nous trois. Avoir du plaisir de même dans un camion avec trois bons amis qui se connaissent depuis qu'ils ont 5 ans, c'est vraiment le meilleur trip qu'on a pu faire», a admis Samuel Girard.

À quelques semaines des premières tontes de gazon, l'entreprise s'apprête à engager ses premiers employés pour permettre à E-Gazon Saguenay de prendre de l'expansion.