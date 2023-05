Une peine de détention à domicile pour avoir lancé des cailloux à Trudeau

Un ancien membre du Parti populaire du Canada (PPC) qui avait été déclaré coupable d’avoir lancé des cailloux au premier ministre Justin Trudeau lors de la dernière campagne électorale s’en est tiré avec une peine de détention à purger à la maison.

Shane Marshall, un Ontarien de 26 ans qui était président de l’association du PPC de Elgin-Middlesex-London lors de l’élection fédérale de 2021, a écopé d’une peine de 90 jours à purger à la maison, suivie d’une probation d’un an. Il lui sera aussi interdit de se trouver à moins de 100 mètres du premier ministre ou de communiquer avec lui, et il devra faire des travaux communautaires.

L’homme participait à une manifestation avec des opposants aux mesures sanitaires en septembre 2021 lorsqu’il avait lancé une poignée de cailloux au premier ministre.

Ironiquement, l’opposant aux mesures «liberticides» décrétées pendant la pandémie a été châtié pour s’en être pris à sa valeur fétiche.

«M. Marshall n’a pas juste mis en danger la sécurité et la santé de M. Trudeau, il a aussi, d’une façon très publique et tangible, menacé les libertés et le sens de la sécurité qui nous sont chers dans ce pays», a commenté le juge Kevin McHugh dans sa décision, selon un compte-rendu du «London Free Press».

«Ce n’était pas l’expression de croyances politiques, mais une manifestation d’une mentalité d’émeute qui, si elle n’est pas contrôlée, permet à l’anarchie de triompher», a-t-il poursuivi.

Le manifestant avait été écarté du PPC peu après les événements, en septembre 2021, par son chef Maxime Bernier qui avait condamné l’incident.