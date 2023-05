Une reine de beauté meurt à la suite d’un accident de cheval

Le monde des concours de beauté pleure la perte de Sienna Weir, finaliste de Miss Univers Australie 2022, décédée jeudi à l'âge de 23 ans.

La jeune femme se trouvait à cheval le 2 avril sur le terrain de polo de Windsow lorsque son cheval a fait une chute, causant à la mannequin des «blessures mortelles», rapporte le New York Post.

Sienne Weir | Instagram

Elle a ensuite été placée sous assistance respiratoire.

Son agence, Scoop Management, a confirmé la nouvelle de son décès en partageant une vidéo Instagram remplie de photos de Sienna.

Son petit ami, Tom Bull, a également confirmé la nouvelle.

«Nous nous sommes aimés d'un amour qui était plus que de l'amour», a-t-il déclaré au journal The US Sun.

Sienne Weir | Instagram

La jeune femme a abordé sa passion pour l'équitation dans une interview accordée au Gold Coast Magazine en septembre, expliquant qu'elle montait à cheval depuis l'âge de trois ans, signale PEOPLE.

«Bien que j'aie passé la plus grande partie de ma vie en ville, j'ai un amour profond et indéfectible pour le saut d'obstacles. Ma famille ne sait pas exactement d'où vient cette passion, mais je fais de l'équitation depuis l'âge de trois ans et je ne peux pas imaginer ma vie sans cela», a-t-elle révélé.

«Je me rends dans la campagne de Sydney deux à trois fois par semaine pour m'entraîner et je participe à des compétitions en Nouvelle-Galles du Sud ou en Australie élargie tous les deux week-ends», a-t-elle ajouté.

Au cours de l'entretien, Sienna a expliqué qu'elle venait d'obtenir un double diplôme en littérature anglaise et en psychologie à l'université de Sydney. Elle espérait s'installer à Londres pour travailler sur sa carrière et passer du temps avec sa famille.