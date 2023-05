Cruauté animale: l’homme qui a percuté des orignaux comparaîtra vendredi

Le résident de Sept-Îles qui avait semé la consternation l’été dernier en blessant des jeunes orignaux avec son véhicule fera face à la justice.

• À lire aussi: Bébé orignal volontairement tué: le maire de Sept-Îles condamne ces gestes

• À lire aussi: EN VIDÉO | Un homme écrase délibérément un bébé orignal à Sept-Îles

Michael Montigny, 32 ans, a été accusé d’avoir volontairement causé à un animal une souffrance sans nécessité. Les événements se sont déroulés le 3 août 2022 sur le boulevard des Forges dans le district Moisie.

L’accusé avait lui-même enregistré sur caméra les actes incriminants qui ont été diffusés sur les médias sociaux. L’accusation criminelle à laquelle il fait face est passible d’une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans.

L’homme devra comparaître au palais de justice de Sept-Îles vendredi. De plus, Michael Montigny a reçu un constat d’infraction pour avoir pourchassé volontairement du gros gibier avec un véhicule. Il s’agit d’une infraction en vertu de la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. L’amende minimale est de 2500 $ dans le cas d’une condamnation qui entraîne l’annulation de tout certificat de chasse et de pêche pendant 2 ans.

La scène qui avait abondamment circulé sur les médias sociaux avait fait le tour du Québec et avait suscité beaucoup de réactions. Elle semblait démontrer que l’homme avait écrasé à deux reprises un des orignaux, une fois en avançant et une autre fois en reculant. Une pétition réclamant des lois plus sévères en cas de violence sur les animaux avait été lancée en ligne. Plus 177 000 personnes l’avaient signée.

Cet acte de cruauté envers les animaux avait été dénoncé par le maire de Sept-Îles et par le bureau politique de la communauté de Uashat mak Mani-Utenam.