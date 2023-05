Des accusations pour importation de 270 kg de coke abandonnées contre 2 Québécois

Deux Québécois qui s’étaient fait arrêter avec 270 kg de cocaïne à bord de leur voilier en 2020 ont poussé un soupir de soulagement dans un incroyable retournement de situation entouré de mystère lorsque les procédures à leur endroit ont été abandonnées, jeudi dernier.

• À lire aussi: Opération antidrogue de la GRC: le redoutable gangster Raymond Desfossés est arrêté

• À lire aussi: Commerce illicite de stupéfiants: trois suspects appréhendés et 1M$ en biens saisis

Magella Raymond et Josée Caisey de Baie-des-Sables, dans le Bas-Saint-Laurent, avaient été arrêtés le 18 juillet 2020 à Halifax.

À bord du voilier de M. Raymond, l’Interlude, se trouvait 270 kg de cocaïne pour une valeur de 33,8 millions de $.

Photo fournie par la GRC

La veille, l’Agence des services frontaliers avait ouvert une enquête puisque le voilier provenant des Caraïbes n’avait pas déclaré son arrivée au Canada.

Ceux qui formaient alors un couple ont été libérés le lendemain de leur arrestation.

Un an plus tard, ils étaient accusés d'importation et de possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic. M. Raymond était alors âgé de 70 et Mme Caisey de 60 ans.

Photo courtoisie Facebook

Stupéfaction

Depuis, l’affaire avait été reportée à quelques reprises jusqu’au coup de théâtre du 4 mai dernier.

«J’imagine que M. Raymond et Mme Caisey sont heureux de cette situation», a déclaré le juge Theodore Tax lorsqu’il a annoncé l’étonnante tournure du procès qu’il présidait de Darmouth, en Nouvelle-Écosse.

Seuls les avocats des deux parties défenderesses et le procureur ont assisté à la séance par visioconférence.

Le juge a ajouté qu’il a appris la veille, soit mercredi dernier, que le Service des poursuites pénales du Canada (SPPC) avait décidé d’arrêter les procédures. «J’étais en train de trouver les dates pour l’enquête préliminaire», a-t-il dit en conclusion du procès.

L’autorité de poursuite pour les infractions fédérale, le SPPC, n’a pas donné d’explications sur ce qui a motivé sa décision.

«Le SPPC peut confirmer qu’un arrêt des procédures a été enregistré dans ce dossier. Aucune raison pour l’arrêt n’a été communiquée à la cour dans cette affaire», a-t-on répondu au Journal.

Explication

Le Service des poursuites pénales du Canada a ajouté que l’arrêt a été prononcé en vertu de l’article 579 du code criminel, communément appelé nolle prosequi.

«C’est une procédure très spéciale qui appartient strictement au procureur de la Couronne ou au DPCP qui ne requiert aucune explication. Tu déposes, point final, c’est terminé, pas de question», lance la juge à la retraite Nicole Gibeault.

Mme Guilbeault se souvient d’un dossier où le juge avait décidé de la divulgation totale de la preuve sur les éléments d’enquête.

«Le GRC avait décidé de ne pas déposer sur sa façon d’enquêter pour protéger ses techniques d’enquêtes et avait avisé le procureur qu’elle laissait tomber les charges. C’est arrivé plus d’une fois. Souvent d’autres enquêtes sont liées avec la même procédure.»

«C’est peut-être pour ne pas nuire à une autre arrestation, peut-être qu’il y a une délation pour les gros requins, peut-être parce qu’ils ont fait l’objet de menaces, il y a beaucoup de raisons possible et 99% des cas ne peuvent pas être dévoilés», souligne Mme Gilbeault.

Cette dernière a aussi remarqué l’attitude du juge. «Même lui s’est posé la question en disant qu’il était prêt pour l’enquête préliminaire. Il a probablement voulu faire savoir, comme j’aurais fait, que ce n’était de sa faute.»

Cependant, l’affaire pourrait ne pas être terminée. «La couronne a un an pour reprendre la procédure dans le cas d’un nolle prosequi», insiste Nicole Guilbeault.

Remboursés

Magella Raymond et Josée Caisey pourront aussi recouvrer les sommes versées pour leur remise en liberté à la suite de l’arrestation, soit respectivement 2000 et 1000$.

Le procureur du SPPC a précisé qu’il préparait un avis de requête pour la remise des biens saisis. «Nous sommes en train de se renseigner pour le statut du bateau et les passeports», a expliqué Me Damien Lahiton.

L’Interlude, un voilier de 35 pieds construit en 1975, se trouve toujours à Halifax.

Le fil des événements